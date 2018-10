23, Marzo, 2016 23, Marzo, 2016 9:21 a.m. 9:21 a.m.

CONSTRUCCIÓN AVANZA A PASO DE TORTUGA

None

Al menos un año de retraso lleva la construcción del último tramo de la carretera que une Sabana Grande con la carretera a Masaya. Según el concejal de la alcaldía de Managua, Alfredo Gutiérrez, el concejo municipal destino 10 millones de córdobas para la construcción de 1.5 kilómetros de tramo de carretera, sin embargo este último aun no finaliza. El costo de la obra es de 60 millones de córdobas y cubre una longitud de 8.3 kilómetros. Este es el tramo de 1.5 kilómetros que aun la Alcaldía de Managua no finaliza. Para el Concejal Alfredo Gutiérrez, el proyecto avanza a paso de tortuga, pues aunque se destinaron 10 millones para que la obra finalice no se explica porque no la ejecutan. Quienes habitan en Sabana Grande y sectores aledaños y que se desplazan por la carretera inconclusa aseguran que trasladarse hasta la carretera a Masaya solo les lleva 15 minutos. El gobierno de Japón dono 43.5 millones de córdobas para la obra y la alcaldía de Managua dispuso de 15 millones de córdobas de contrapartida. Se estima que de 10 a 15 mil vehículos circularan por esta nueva carretera. https://www.youtube.com/watch?v=_z1E1B8Mr5E 100% noticias