30, Marzo, 2016 30, Marzo, 2016 2:13 a.m. 2:13 a.m.

SAM COSSMAN EXPLORADOR DE NATGEO FASCINADO CON LAS BELLEZAS NATURALES DEL PAÍS

1 DE 3 2 DE 3 3 DE 3

El cineasta y explorador estadounidense Sam Cossman se declaró fascinado y atrapado por las bellezas naturales, particularmente por la cadena volcánica de nuestro país, a la cual van a documentar con los equipos audiovisuales de última tecnología que posee National Geographic. El equipo técnico de National Geographic y Cossman manifestaron que el principal objetivo de la visita a Nicaragua era conocer el volcán Masaya y la actividad que está presentando con el lago de lava en su interior, pero tras conocer el resto de volcanes, están evaluando ampliar el trabajo fílmico en nuestro país. En horas de la tarde de este martes, visitaron el sitio histórico de las Huellas de Acahualinca, lugar en donde se les explicó el origen de las mismas y el interés del Gobierno de proteger y preservar nuestra historia para conocimiento de las futuras generaciones. “Cualquiera se queda atrapado, es sólo ver y ya quedás atrapado, ver el lago de lava en Masaya es como ver el océano y el fuego, eso me esmeriza, me cautiva”, destacó Cossman. “La única intención cuando llegamos aquí era explorar y ver un único volcán, pero de repente nos dimos cuenta que había que viajar, había que ver, vimos tantas cosas, hemos estado con tanta gente, que hemos tenido mucha información y muchos puntos de vista, entonces es más grande de lo que nosotros esperábamos”, dijo Cossman, quien señaló que para hacer un documental se requiere mucha preparación y planes de producción. Reconoció que a Centroamérica y Nicaragua no la conocía, pero ya estando aquí, se mostró sorprendido por las riquezas naturales y por los muchos tesoros escondidos que tiene el país y que el mundo requiere ver. Igual destacó que hacer un trabajo como el que realiza para NatGeo, requiere condición física y mental, sobre todo si se toma en cuenta que la naturaleza está en constante movimiento. “Desde el punto de vista físico uno se mantiene bastante activo, tenés que comer bien, dormir bien, hacer ejercicios regulares, pero lo más importante es el aspecto mental, porque cuando uno está en esto hay que tener mente rápida, tenés que saber cambiar porque independientemente del ambiente que estés, todo es dinámico y tu mente tiene que ser dinámica, por eso tenés que estar preparado”, dijo Cossman, quien dijo ha degustado comida nacional, especialmente mariscos. El camarógrafo de origen mexicano Ernesto Dominic, también se mostró maravillado “por la colección de volcanes y cráteres que tienen en Nicaragua y que se me hace que es único en todo el mundo”. Subrayó el apoyo brindado por el gobierno para poder realizar el trabajo. Para Dominic, Nicaragua ofrece millones de oportunidades visuales y National Geographic está interesado en mostrárselas al mundo. Reiteró que esta visita es exploratoria y que necesitaban conocer e investigar, posteriormente vendrán con el “rodaje completo”. “Sobran cosas que mostrar, en los días que hemos estado aquí seguimos agregando cosas que queremos hacer y que nunca nos esperamos, por eso venimos esta semana, era para investigar antes de venir con nuestro rodaje completo, esta semana era de preplano, porque estamos planeando hacer unas cosas un poco peligrosas”, detalló Dominic. Confirmó que los equipos a utilizar en la producción del documental es de última generación, tanto así que ya están elaborando y diseñando los trajes especiales que serán utilizados cuando Cossman y resto de personal filmen el lago de lava y otras curiosidades del volcán. Certificó que es muy difícil y complicado fotografiar y documentar con videos un volcán, pues se tiene que valorar los gases, la altura y otros aspectos físicos naturales. “Hay tantos limites técnicos, entre gases, temperaturas, alturas, es muy difícil fotografiar un volcán, aunque no lo creás, porque la mayoría de las fotografías no es más cuando explota y sale la lava y no se sabe cuándo sucede eso, pero nosotros lo queremos filmar con nuestro tiempo, inventando nuevas técnicas para ver cómo se puede hacer, vamos a utilizar mucho la tecnología 360, cámaras panorámicas y con drones”, indicó Dominic. Cossman y resto de técnicos de National Geographic llegaron al país el pasado domingo con el propósito de hacer un documental científico sobre el volcán Masaya, pero en estos días han quedado admirados de Nicaragua, de sus bellezas naturales y del trato que le han brindando los nicaragüenses, tanto así que van ampliar su producción fílmica para mostrarla al mundo. En su travesía científica por nuestro país, Cossman y resto de equipos de NatGeo ha estado acompañado por William Martínez, Director de Geología y Vulcanología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) y por el doctor Guillermo González, codirector del SINAPRED. El 19 Digital