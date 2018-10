14, Abril, 2016 14, Abril, 2016 12:16 p.m. 12:16 p.m.

ROTULOS PUBLICITARIOS TAPAN LOS SEMAFOROS

Mantas o desperdicos publicitarios tapan la visibilidad de algunos semàforos en la capital. La situacion preocupa a la poblacion, pues aseguran que no es la primera vez que se origina un accidente por dicha problematica. La concejal liberal Ena Fuentes, aseguran que existen ordenanzas municipales que le obliga a la alcaldia ordenar y retirar los rotulos o mantas publicitarias con tiempo vencido. La señalizaciiones viales que no estàn visibles, es el otro aspecto que preocupa a la poblacion, pues muchos hasta multas han recibido por no respetar una señal que se esconde entre ramas y alambres. https://www.youtube.com/watch?v=qIM8iVvGjA8 100% Noticias