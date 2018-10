15, Abril, 2016 15, Abril, 2016 7:44 a.m. 7:44 a.m.

LA CABRA 'PEPE' RECIBE REMESAS DE EEUU

"Pepe", el vivaracho cabrito que se hizo famoso por entrar a un centro escolar de Estelí para jugar con los alumnos y mordisquearles los cuadernos y libros de textos, es un animalito muy querido por su amo, Gerardo Rizo, quien pese a vivir en Estados Unidos, no deja de mandar dinero para su manutención. Pepe, que cuando tenía un mes de vida fue cargado por Rizo desde Jinotega hasta Estelí, es sensible e inteligente porque tiempo atrás, cuando su cuidador fue detenido por la Policía, pasó dos días y una noche sin comer por la tristeza. El corderito vive en una quinta ubicada en el sector conocido como “Oasis de Bendición”, en la periferia noroeste del municipio de Estelí. Según Teresa Martínez, vecina de la propiedad, Manuel de Jesús Rocha Gámez, el cuidador, tuvo un problema y cuando los uniformados lo subieron a una patrulla, el animalito berreaba, evidentemente angustiado. Un hermano del dueño de la quinta comentó que el animalito no comió, pero cuando Rocha Gámez fue liberado, a Pepe se le vio feliz. Según un estudio publicado por la revista Nature por Keith Kendrick, un profesor universitario de Londres, las ovejas pueden distinguir cambios en los rostros, reconocen y distinguen entre al menos 50 individuos diferentes y recordar acontecimientos e imágenes durante un periodo de hasta dos años. Pero ahora Pepe tiene algunas restricciones y no puede visitar a sus amigos en la escuela "Oscar Arnulfo Romero”, a dondellegaba a jugar con los estudiantes y hasta se les comía los cuadernos y libros de texto, por lo que la Policía de Estelí lo detuvo y lo llevó a la delegación. El animalito estuvo ahí 72 horas, hasta que fue regresado a sus cuidadores el pasado miércoles. Pepe duerme en un cuarto pequeño que está en la casa en construcción de su dueño. Tiene concentrado en un recipiente, granos de maíz y sorgo, pero prefiere la hierba fresca, que abunda en la quinta. SOCIABLE El niño Gerson Josué Rocha Valle, sobrino del cuidador de Pepe, dice que el borrego siempre ha sido sociable y le gusta jugar con los niños. Elías Reyes, vecino de Pepe, señala que Manuel de Jesús Rocha Gámez cuida y educa al animalito como si fuera un miembro de su familia y por eso es sociable con los humanos. Reyes dice que Rocha Gámez pasea al corderito para que coma hierbas y disfrute de la libertad, pero como es amistoso, los niños lo llaman y algunas veces se va detrás de ellos, situación que cambió a raíz de que la Policía advirtió que si vuelve a salir de la quinta y llega a la escuela, lo van a entregar en depósito a otra persona. Oscar Montenegro, funcionario del Ministerio de Educación en Estelí, ve con buenos ojos que Pepe esté de regreso en su casa y aunque señaló que no obstruyó los procesos de enseñanza, había que hacer algo porque los niños se distraían mucho jugueteando con el animal. Según información especializada, un cabrito puede vivir 20 años y tienen un sistema que les permite recordar y responder emocionalmente. END