TORNADOS PODRÍAN SER MÁS FRECUENTES EN NICARAGUA

La formación inusual de tornados o torbellinos será cada vez más frecuente en el país, afirman expertos consultados por El Nuevo Diario. “En un futuro habrá una mayor presencia de estos eventos en todo el territorio nacional y esto obedece al calentamiento global y a la deforestación que sufren los bosques del país”, indicó el científico Jaime Íncer Barquero.El miércoles por la tarde se registraron dos tornados, uno en Malpaisillo, León, y otro en Comalapa, Chontales. El primero dejó daños en el techo de 35 casas y por el segundo resultaron perjudicadas siete viviendas particulares, un pozo comunal y la barrera municipal de Comalapa. El meteorólogo Agustín Moreira coincide con Íncer Barquero al afirmar que ahora existen pocas barreras de árboles rompevientos. “Los vientos siempre han existido, el problema es que ahora no tenemos arboledas y los vientos no encuentran resistencia y por eso se desplazan con mayor velocidad y causan los estragos como los del miércoles”, explicó Moreira. Según el experto, estos fenómenos serán más frecuentes y más severos en el futuro si no se hace nada a tiempo. "Estos eventos son impredecibles y ahora debido a la deforestación no existen las condiciones para contrarrestar estos vientos que aún no llegan a tornados, sino que simplemente son torbellinos", indicó el meteorólogo. Asegura que otro cambio brusco que obedece al cambio climático son los huracanes. "Antes solo se formaban huracanes en el Atlántico y ahora vemos que también se forman en el Pacífico", reveló."Porque los vientos asociados con los tornados son los más intensos que puede llegar a generar la naturaleza. Son más fuertes incluso que los asociados a los huracanes", según el especialista. “La velocidad arranca todas las estructuras y las hace añicos, y convierte muchos de los elementos destruidos en proyectiles”, agregó el meteorólogo Agustín Moreira.