03, Mayo, 2016 03, Mayo, 2016 10:39 a.m. 10:39 a.m.

CESAR ZAMORA SE DEFIENDE DE REITERADAS CRÍTICAS DE FERNANDO BÁRCENAS

El empresario del sector energético Cesar Zamora se defiende de las criticas y reiteradas publicaciones de Fernando Bárcenas¨ su santidad electrónica¨ en su contra, en las que argumenta que César Zamora ¨no sabe nada y no debería hacer nada¨. Ante estas críticas Zamora expreso que siempre se puede ser juez desde el Olimpo de la irrelevancia. La frase golpea la oportunista propuesta institucional de Su Santidad. Recuerdo cuando Fernando Bárcenas, representante entonces de Unión Fenosa en el Comité Operativo, llegaba con su arrogancia de siempre a reventar al Comité para que no pasara nada y quedar bien con sus nuevos explotadores jefes españoles (disculpen pero se me pasaron las malas pulgas al hojear a Trostky). Si alguien contribuyó a cerrar ese espacio institucional fue “Su Santidad” con su táctica dilatoria de no cambiar nada y de que todo continuara igual. escribió Zamora. En su defensa Cesar Zamora dijo a Fernando Bárcenas “Su Santidad” tiene razón, en ningún país del mundo los generadores revisan el tema tarifario. Pero si las distribuidoras llamadas a hacerlo no lo hace, alguien lo tiene que hacer. Así como cuando algunos generadores salimos a defender a las empresas distribuidoras para que los políticos de todas las ideologías no la despedazaran. Lo hicimos en defensa propia para salvar al mercado eléctrico nicaragüense. ¿Lo recordará Fernando? Señor Bárcenas siempre hemos tenido que hacer cosas que no deberíamos en el mundo ideal donde reposa su cabecita. El empresario recomendó a “Su Santidad” que mejor no se meta a la inacción institucional trostkista. Te recomiendo hojear algo menos tedioso como Maquiavelo, quien decía algo así como “Para llegar a una meta es más difícil hacerlo por medio de una reforma que por una revolución”, especialmente tu revolución trostka de no hacer nada (The Fernando’s Way). Zamora culmino su defensa describiendo, seguiré en esto porque soy terco y no sabio como Fernando Bárcenas. Seguiré inventando con pasión y razón para que los cambios sean graduales aunque sean del 1%. Combatiré siempre las estériles amarguras institucionales de “Su Santidad Eléctrica” de no hacer nada como oficio permanente. A pesar de todo lo anterior, sonríe Fernando y recuerda que inventar… ¡¡¡si se vale!!! Fuente:Confidencial