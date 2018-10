MAS INVOLUCRADOS EN AGRESIÓN DE JOVEN QUE DENUNCIA COMPLICIDAD POLICIAL

Sebastián Amador es el joven agredido en el video que captó una cámara de seguridad. Las imágenes muestran a Ernesto Chamorro de E. Chamorro industrial de Granada, agrediendo a Amador acuerpado por un agente policial. Amador asegura no haber interpuesto la denuncia porque no confía en el sistema, ni en la efectividad de la Institución. “comentó a Lucia Pineda Ubau durante el programa 100% entrevistas. TE INTERESA: AGREDEN A JOVEN EN COMPLICIDAD DE AGENTE POLICIAL Aùn no ha interpuesto la denuncia porque su agresor, Ernesto Chamorro, pertenece a una familia de gran poder adquisitivo en Nicaragua. “Pienso que no me van a dar trámite -la policía-, tiene mayores influencias políticas que yo. Y difícilmente le ganaría un juicio” declaró. Amador involucró a Sadam Khatib, otro joven que aparece en el video y lo señala como la persona que llevó a los tres policías escoltas que se prestaron a la agresión que le propinó Chamorro. Espera disculpas Después de declarar las razones por las que no interpondrá la denuncia, Amador manifiesta que “Sería bueno, el mínimo gesto que pueden hacer es eso, disculparse por lo que hizo el hijo, el sobrino”. Sin embargo se ha enterado por personas en común de su círculo que Chamorro “No piensa admitir su error, porque anda contando una historia distinta”. https://www.youtube.com/watch?v=MH04OFFfhoo