RENATO SE NIEGA  A DEJAR ANIMALES

Renato Fuentes, dueño del Circo de Renato comentó que posiblemente regrese a México a principios de Junio, informó El nuevo Diario. Fuentes pretende regresar a su país, aunque aun no sabe que pasará con sus animales, pues la legislación prohíbe los circos con animales. "Las leyes en México están muy mal, porque los dirigentes pasan por encima de ellas. No quieren que los circos tengamos animales, pero no han hecho nada para decidir qué hacer con las especies que están en peligro de extinción, mientras que nosotros nos dedicamos a reproducir y a cuidar a nuestros animales y las especies no se pierden", comentó a END. Admite que no se va a deshacer de los animales porque es una tradición familiar, aunque no sabrá cómo ingresarlo a México. "se trata de mi familia, porque los animales son parte de mi familia y también los quiero", explicó. Fuentes solicita diálogo con el gobierno pues considera a los animales como parte de su familia. Señaló que ya es tiempo de regresar "El circo necesita mantenimiento de las carpas, aquí en Nicaragua no existe un lugar que me garantice la durabilidad de las carpas., yo estoy dispuesto a dialogar con ellos" declaró a END Aunque la legislación Nicaraguense no tiene similitudes con la mexicana en penar los circos con animales, activistas de organizaciones han hecho protestas frente al circo.