14, Junio, 2016 14, Junio, 2016 7:30 a.m. 7:30 a.m.

LA EXENCIÓN DE ENTREVISTAS PARA VISAS NO ES PARA TODOS

None

El programa de exención de entrevistas para visas que implementó la Embajada de los Estados Unidos en Nicaragua, no es para todos, así lo explicó Humberto Castilla, asesor en materia migratoria. Las personas que quieran postularse a éste nuevo programa, deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por la Embajada, pues la iniciativa se refiere exclusivamente a la exclusión de la entrevista en el proceso de solicitud de visa, no tiene nada que ver con el programa de exención de visa que los Estados Unidos tiene con una serie de países calificados, indicó Castilla. Para aplicar al programa referido, el ciudadano debe responder a un cuestionario en línea, la persona debió haber tenido visa y la exención de la entrevista aplica sólo cuando se va a renovar las visas tipo B1/ B2/C1 y C1/D, que son las categorías de turismo, negocios, de tránsito y tránsito para tripulantes; además la última visa no debe tener más de 48 meses de haber expirado, el pasaporte debe estar marcado con la letra “M”, que indica prerrogativa de entradas múltiples y que la última visa haya tenido validez de al menos 12 meses. Otra condición es que el interesado no haya vivido ilegalmente en los Estados Unidos o violado de algún modo las leyes de ese país. Fuente: END.