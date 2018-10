23, Agosto, 2016 23, Agosto, 2016 1:35 p.m. 1:35 p.m.

COSTA RICA NIEGA QUE DONACIÓN DE EE.UU PRETENDA DISUADIR ARMAMENTISMO EN NICARAGUA

El Gobierno tico negó que la millonaria donación de equipos de seguridad, que Estados Unidos donará a Costa Rica, tenga como uno de sus objetivos disuadir la carrera armamentista en que entró Nicaragua, bajo el mando del presidente Daniel Ortega. Si bien las autoridades costarricenses celebran que la mayor parte de la cooperación vaya dirigida a la Policía de Fronteras, Guardacostas y Vigilancia Aérea, sostienen que las herramientas se utilizarán estrictamente contra el crimen organizado. La donación, que incluye aviones de carga, embarcaciones, un muelle y un hangar, entre otros equipos, se produce al tiempo que aumenta la preocupación de los gobiernos centroamericanos por la adquisición de tanques, baterías antiaéreas y aeronaves de guerra en Nicaragua. El presidente tico, Luis Guillermo Solís dijo este lunes al presidente estadounidense Barack Obama, durante la cita que tuvieron ambos en la Casa Blanca, que "no está cómodo" con lo que ocurre en Managua. El director a. i. de Guardacostas de Costa Rica, Carlos Alvarado, desligó el tema de Nicaragua de la donación recibida por Costa Rica. Sostuvo que la ayuda tiene características policiales y no militares. "La historia de los tanques y de todo en lo que está Nicaragua es equipo bélico. Absolutamente toda la cooperación que se está recibiendo del gobierno de los Estados Unidos, en este nuevo periodo de ampliación de la cooperación, es equipo policial, no es equipo militar", afirmó el funcionario. "Nosotros no detenemos un tanque de guerra T-72 con lo que nosotros estamos recibiendo. Esto es para seguridad ciudadana, para lucha contra el narcotráfico. Los tanques son de guerra. Costa Rica no tiene y no quiere tener ejército. Somos policías única y exclusivamente y eso, creo, es un orgullo nacional", reafirmó el jerarca. Tanto las aeronaves como las embarcaciones que el Gobierno de Estados Unidos donará a Costa Rica serán utilizadas para labores exclusivamente de vigilancia, insistió el Gobierno tico. Fuente: La Nación.