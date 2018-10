21, Febrero, 2017 21, Febrero, 2017 4:19 a.m. 4:19 a.m.

PRESO POR TOCAR NALGAS A MUJERES

None

Bajo custodia policial está Yelson Suárez, quien desde el pasado viernes guarda prisión preventiva, puesto que así lo dictaminó en audiencia preliminar un juez competente. A Suárez se le procesa por el delito de Abuso Sexual. Los hechos ocurren en el municipio de Jalapa, Nueva Segovia. Maribel Soto asegura que “es muy cierto, por las madrugadas en el sector 10, en La Garita, no solo las ha tocado y las ha golpeado, también les roba. A mi vecinita la tocó, la golpeó y le robo, fue a la Policía y ni mente le pusieron, solo con miedo vivimos, no podemos ni salir y la Policía debería de patrullar en la zona a las horas de mayor riesgo”. Informa Las Segovias en Noticias. Por su parte, Yamileth Díaz señaló que en su barrio han sido varias mujeres las manoseadas, entre chavalas y señoras, pero realmente no pusieron denuncia. “Tampoco se toman el tiempo para reconocer al tocón, entonces me pregunto, ¿cómo la policía va hacer justicia, si para eso necesitan denuncia y pruebas?”, expresa. Sin embargo, el temor continúa entre los pobladores, puesto que denuncian que actos similares continúan, e identifican a otro sujeto que el mismo modus operandi. “Al parecer seguimos en peligro, es nuestra tarea dar con el atrevido o con los que existan, porque aún siguen las denuncias de otro sujeto que encapuchado toca los glúteos de las mujeres y peor aún, las golpea”, indicó Norma Betanco, quien ha encabezado un movimiento a través de las redes sociales para reducir la violencia contra las mujeres.