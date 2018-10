DEJAN TIRADO A ANCIANO DISCAPACITADO EN UNA CALLE DE LEÓN

None

Foto: Cortesía

Repudio e indignación ha causado en las redes sociales las imágenes del anciano de 57 años años, Darío Alvarado, quien presuntamente fue abandonado en una silla de ruedas en una de las calles del barrio El Sagrario, en León, Nicaragua.

Una de las personas que lo encontró manifestó que "le dio pesar porque es un señor y porque venía el camión de la basura y pues lo podía atropellar".

El señor irrumpió en llanto y solicitó a sus familiares que no lo abandonaran por su condición.

“Mis hijos me dieron la espalda, quiero que me hablen, como no le mandaba a mi hijo mayor, es fregado estar en casa ajena, es lo más horrible que hay en la vida”, aseguró el anciano.

El señor desde el pasado jueves por la tarde supuestamente fue abandonado, durmiendo en la calle, sin comer y sin bañarse, los vecinos del lugar apelan a que sus familiares para que se hagan cargo de él.