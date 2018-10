MADRE DE LIZANDRA TEME QUE PÁRAMO QUEDE LIBRE

7:31 a.m.

Doña Sandra González, madre de, teme que con la unificación de sentencias que un juez de ejecución le concedió al doctor, este quede en libertad.Con la unificación de los 3 y 2 años de cárcel, por los delitos deen perjuicio dey poren perjuicio de, respectivamente, ahora el galeno tiene la oportunidad de, puesto que en nuestro país, existe un decreto presidencial que otorga ese beneficio a quienes fueron condenados a. “El dolor que yo siento es grande, no va a ser comparado nunca con toda la incomodidad que él pueda estar sintiendo. Confío que el Poder Judicial no le conceda el beneficio, porque realmente no lo merece. Él ha destruido varias vidas, ha dejado secuelas en muchas personas y es injusto que tranquilamente se vaya a su casa, sentiría que es una burla”, expresó ala madre de Lizandra. Según lo establecido en ely el, todo procesado tiene el derecho de hacer unificación de casos cuando se llegue a la condena de 5 años.