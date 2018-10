EL IMPACTANTE TESTIMONIO DE UN PASAJERO QUE IBA EN EL AVIÓN AMERICAN AIRLINES

Visiblemente conmovido y dándole gracias a Dios se filmó, el cual presentó un leve percance este miércoles minutos después de arrancar del aeropuerto internacional Augusto C. Sandino. En una transmisión que Hernández realizó en su Facebook aseguró que "gracias a las misericordias de Dios", el incidente no pasó a más."Ya pasó; (estoy) súper agradecido....debemos darle gracias a Dios por lo que tenemos y por lo que Dios no da. La misericordia de Dios estuvo conmigo. Realmente no paré de orar cuando estuvimos en el cielo", relató el pasajero. Además aseguró que al avión "prácticamente se apagó la turbina", por lo que único que pudo hacer fue"Dios escuchó mis oraciones porque oré en voz alta. Le dije: ‘Señor que seas tu tomando control de este avión; dale sabiduría al piloto para que sepa maniobrar esta nave y aterrice bien’", agregó.

