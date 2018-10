HOMBRE ESTRANGULA A SU MUJER PORQUE LO "VULGAREÓ" EN ESTELÍ

El cuerpo sin vida de una mujer identificada como Ruth Jennifer Lumbí Blandón, fue encontrado este viernes en una vivienda del barrio Omar Torrijos, de Estelí, quien según las autoridades, presentaba signos de violencia. La ciudadana de 32 años de edad, habría muerto estrangulada a manos de su marido Eddy José Noguera Zamorán, de 37 años, dentro de la pieza que alquilaban en una cuartería.El hecho ocurrio luego de que en plena discusión por problemas sentimentales, Eddy Guevara estrangulara a Ruth Lumbí en la sala del cuarto mientras sus hijos aún dormían. El Comisionado Mayor, Alejandro Ruiz Martínez, Jefe de la Policía de Estelí, detalló que después de cometer el crimen, Eddy Noguera sacó del cuarto a sus dos hijos de 7 y 10 años y los trasladó a la terminal de buses de Estelí donde los subió en un bus con destinó a Managua. Ruth Jennifer Lumbí Blandón El cuerpo de Ruth Lumbí Blandón fue encontrado por uno de sus vecinos de cuartería quien al verla sobre un sofá y con señales de violencia en el cuello dio aviso a las autoridades policiales de Estelí, quienes en tiempo record capturaron a Eddy Guevara cerca de una terminal donde abordaría un bus para huir del Diamante de Las Segovias.Según el jefe policial, Eddy Guevara Zamorán después de cometer el crimen pasó donde un conocido al que le comentó el suceso y de acuerdo a las investigaciones policiales, tenía 6 días de haber sido despedido de la empresa donde laboraba como chofer de camiones. El asesino confeso en declaraciones a medios locales dijo que tomó esa decisión por el "vulgareo" que le armó la víctima fatal, cosas que no le gustaron a Noguera, motivos por el cual procedió a tomarla del cuello hasta asfixiarla. "Sí yo fui, por problemas, nadie más sabe lo que pasó en ese momento. Hace un año estábamos aquí en Estelí, aquí trabajábamos los dos, ella en una fábrica y yo como transportista y hoy discutimos. Fue de momento que pasó esto, ella se puso a decirme cosas muy feas, ya habíamos quedado que yo me iba a ir pero ella se puso a decirme cosas muy feas. No me gustó el vulgareo y eso fue lo que me enojó y pasó esto". Foto Cortesía En las próximas horas el procesado será puesto a la orden del Ministerio Público para ser procesado por el delito de femicidio en contra de Ruth Lumbí Blandón, quien era originaria de Jinotega y trabajaba en la fábrica de tabacos Prosenicsa, en la ciudad de Estelí. Con información de Radio Ya.

