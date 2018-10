AUDIENCIA PRELIMINAR DE ROMMEL JIMÉNEZ SE REALIZARÍA ESTA TARDE

8:12 a.m.

Flora Adelina Espinoza Mendoza, madre de la niña de 12 años, Yesbeling María Espinoza Calero quien fue asesinada y lanzada a un pozo en la comunidad Los Llanos número uno, municipio de Pueblo Nuevo, pide la pena máxima para el presunto autor de la muerte y violación de su hija Rommel José Jiménez de 27 años, quien se entregó a las autoridades la tarde de ayer domingo. “Yo necesito que se haga justicia, ahora que él se entregó que se haga justicia, porque él fue quien asesinó a mi hija junto con el otro (Yorbin Calderón)… Yo pido la pena máxima para ellos”, expresó la madre.Rommel quien es conocido con el alias “El Zopilote”, se entregó a las 2:15 de la tarde en la delegación policial de Estelí, y alega inocencia, asegurando que los responsables de la muerte de la niña son otros. La entrega la realizó su madre Elsa Jiménez quien al igual que él manifestó, que lo hacía porque su hijo no tiene que ver en el crimen, al tiempo que pidió que le respetaran sus derechos constitucionales. “Yo no le voy a creer eso de que es inocente, yo lo que pido es que se haga justicia con ese hombre, con ese asesino, porque es un asesino”, dijo Flora Adelina.La audiencia preliminar de Rommel fue programada para este lunes a las 3:00 de la tarde, para lo cual se formula y presenta la acusación ante la Juez del Juzgado Especializado de violencia, doctora Lesbia Malena Tinoco. Cabe destacar que los restos de la niña Yesbeling, no han sido entregados a su madre y familiares para darle cristiana sepultura. Con información y foto de Telenorte

