POLICÍAS DE DIRIAMBA DESERTAN DE SUS PUESTOS

11:45 a.m.

Pobladores de Diriamba se tomaron la delegación policial para quemarla en señal de repudio por los enfrentamientos que sufrieron la noche de este martes y que dejó a una persona muerta. Aproximadamente más de 40 policías abandonaron la estación. En el lugar había unas 21 personas detenidas quienes fueron liberados por los lugareños. Los oficiales desertaron de sus puestos, de acuerdo a Marcos Carmona, director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). "Hay policías que no quieren seguir reprimiendo ni seguir disparando al pueblo de Nicaragua y deberían de tomar ejemplo que estos ciudadanos no quieren manchar sus manos de sangre", compartió Carmona. Carmona aprovechó para invitar a los policías que visiten la CPDH ante cualquier represalias que puedan tomar contra ellos. El sacerdote de Diriamba, David López Jarquín, expresó que ya habían tenido un encuentro con la policía de ese lugar y acordaron que los oficiales "no iban a usar las armas en cualquier violencia que sucediera".Los hechos ocurrieron a las tres de la tarde de este miércoles en Diriamba.

