PARAMILITARES MATAN A MONAGUILLO DE LA CATEDRAL DE LEÓN

Admirador de Silvio Báez

Sacerdotes de Leon me informan la dolorosa e indignante noticia que los paramilitares mataron a un monaguillo de catedral de León que estaba en Zaragoza a la hora del ataque está mañana en León. Murió de un disparo en el pecho. ¡Basta ya! ¡Qué dolor! ¡Dios consuele a su familia! — Silvio José Báez (@silviojbaez) 14 de junio de 2018

Me ha hecho llorar este mensaje que me acaba de llegar. Dios acoja en el altar del cielo a Sándor Dolmus, monaguillo asesinado hoy por paramilitares en León. pic.twitter.com/K1UVIa4lOf — Silvio José Báez (@silviojbaez) 14 de junio de 2018

Sandor Dolmus, de 15 años de edad, se suma a la lista de asesinados por paramilitares. Dolmus era monaguillo de la Catedral de León, y de acuerdo a Byron Estrada, del Movimiento 19 de abril de León, fue herido de bala en el tórax que le perforó el corazón. "Era uno de los nuestros, estuvo con nosotros desde el primer día de la protesta", lamentó vía telefónica Byron Estrada. "Lastimosamente el Frente Sandinista junto a sus paramilitares hoy carga con la culpabilidad. Y sigo haciendo el llamado como estudiante, como movimiento, como autoconvocado, no queremos más sangre derramada en nuestra Nicaragua y mucho menos en León", continuó diciendo Estrada.Dolmus había publicado en su Facebook, cuatro horas antes del suceso: "Señor Jesús te pongo en tus manos tu país Nicaragua especial a León no lo desampares Mándanos paz. Nunca he oído que tú desamparas a alguien, ayuda a tu León ayúdanos a vencer el mal".Sandor Dolmus sería el cuarto muerto a manos de paramilitares durante el día de este jueves. "Por favor le pedimos urgente al comisionado de la Policía Nacional que guarde a su policía en los cuarteles, le pedimos a Evertz Delgadillo que retiren a sus paramilitares de las calles de León. Deje que el pueblo pueda expresarse libremente, dejen que el pueblo esté en su barricada, esta es una insurrección cívica, algo pacífica. Entiendan ya no queremos más Frente Sandinista en León y Nicaragua".Monseñor Silvio Báez lamentó la noticia en su cuenta de Twitter y mandó fuerzas a la familia Dolmus. "¡Basta ya! ¡Qué dolor! ¡Dios consuele a su familia!".Báez confesó que le hizo llorar saber que Dolmus era fiel admirador de su persona. "Dios acoja en el altar del cielo a Sandor Dolmus", expresó.