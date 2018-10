Reprograman audiencia contra siete universitarios de León acusados de "terroristas"

La audiencia contra siete universitarios capturados en León el pasado 25 de agosto de 2018 cuando regresaban de una marcha azul y blanco contra el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo fue reprogramada este miércoles para el 25 de septiembre porque el juez “está enfermo”.

Entre los procesados están: Levis Rugama, Victoria Obando, Kycha López, Nahiroby Olivas, Byron Estrada, Yaritza Rostrán, Juan Pablo Alvarado y Luis Quiroz.

Todos acusados de los delitos de terrorismo, secuestro simple, robo, entorpecimiento del servicio público entre otros, porque supuestamente estaban en un tranque en León.

La comunidad de la diversidad sexual realizó un plantón en apoyo a los jóvenes, pero la policía sandinista llegó a intimidar y se tuvieron que ir.

Los familiares de los presos políticos están agradecidos por el apoyo de la ciudadanía porque todos vienen fuera de Managua. También manifestaron que sus hijos se ven bien físicamente y con la moral en alto.

"Mi hijo (Nahiroby) me dijo que estaban bien. Como familia, solo queremos que se hagan los procesos legalmente como se deben hacer, que no se le violenten sus derechos, y que no se le imputen los delitos que sabemos que son falsos", dijo la mamá de Nahiroby.

Con información de La Prensa