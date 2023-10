Le niegan atención médica a mujer por no presentar carnet de militante

"No era problema del doctor que se anduviera muriendo el dolor", fue la respuesta que le dio un médico sandinista a una mujer que llegó al Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello, Heodra, de León, para que le trataron un dolor en su espalda.

Con los ojos llorosos, María del Socorro Rojas, denunció que el médico del Heodra, la acusó de haber participado en los tranques. "Me dijo que no me podía atender porque yo era una de los tranques, y eso no es cierto porque yo nunca he andado ahí, entonces me dijo que no era problema de él que yo me anduviera muriendo del dolor y me dijo que si andaba el carnet de militante me podía atender o sino no", contó Rojas.

El médico le pidió a Rojas que se saliera del consultorio por no presentar el carnet, ya que esa es una orden de la directora del Heodra, Judith Lejarza Vargas.

"Yo le dije que yo vine porque no tengo dinero para pagar un privado y él (doctor) me dijo que no podía hacer nada por mí. Yo soy sandinista, pero no orteguista y no estoy de acuerdo en lo que están haciendo, porque si uno busca el hospital es porque tiene necesidad", denunció Rojas.