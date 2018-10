Denuncian 16 detenciones en Jinotega y 2 en Carazo

Las detenciones arbitrarias por parte de la policía y paramilitares sandinistas continúan a la orden del día; ante la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos, CPDH, se hicieron presente parte de los familiares de16 detenidos en Jinotega y familiares de 2 detenidos en Jinotepe, Carazo.

Una de las madres afectadas de Jinotega relata que la policía llegó el miércoles 26 de septiembre en horas muy tempranas y sin excusa alguna se llevaron detenido a su hijo.

“Fue detenido por las patrullas policiales de Jinotega, eran las 5 de la mañana, él estaba dormido, yo me había ido hacia mi trabajo y casi a las 6 de la mañana me llaman y me dicen que están las patrullas en casa y que me lo están montando a la patrulla, inmediatamente mi jefa me dice que me vaya, cuando yo llegué lo tienen enchachado en la camioneta, entonces yo les dije por qué me llevan a mi hijo, nadie me quiso contestar”, dijo la afectada.

Otro caso similar sucedió en Jinotepe, Carazo, la afectada denuncia que la policía junto a paramilitares llegó a su casa y se llevaron detenido a su hijo y acusa a la policía sandinista de estarlo drogando, también un día anterior se habían llevado a su sobrino cuando este se encontraba en el lugar donde trabaja.

“El 16 de septiembre a las siete y media de la mañana llegó la policía con paramilitares a mi casa y se llevaran a mi hijo Jean Josué Castillo López, él tiene 18 años de edad, a él lo tiene detenido en Jinotepe, desde el miércoles no le he vuelto a ver, no me han permitido verlo nuevamente, me lo tiene drogado me lo están haciendo decir cosas que él n o ha hecho; Flavio mi sobrino me lo detuvieron un día antes donde él trabaja, en la terminal de microbuses de Jinotepe”, aseguró la denunciante.

Son muchos los casos de las detenciones arbitrarias que ejecuta la policía sandinista, sin ningún tipo de orden judicial y luego se le ve presentándolos como “terroristas” e imputándoles un sinnúmero de delitos que no tiene razón de ser.