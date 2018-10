Periodista leonés urge de ayuda

9:52 a.m.

Sobrevivió durante la quema de Radio Darío en León y durante 8 años se ha dedicado al periodismo.

Un trasplante de riñones es el sueño del periodista Lesther Hernández, de 36 años, originario del municipio de Telica, en el departamento de León, a quien le diagnosticaron Insuficiencia Renal Crónica, IRC desde hace cinco años.

La salud de Hernández se ha complicado y recientemente le practicaron diálisis.

El 9 de agosto el joven periodista se desmayó mientras se encontraba en la vivienda donde reside, fue intervenido de emergencia en el Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Arguello (Heodra), y permaneció internado durante 18 días.

“Estoy pasando esta enfermedad, una enfermedad que es muy cara, uno pasa diferentes dificultades, es una enfermedad que no tiene cura. Quiero agradecer a mis amigos colegas periodistas por esta iniciativa, por el apoyo y que la gente pueda ayudarme en lo que pueda, uno de mis sueños es el trasplante de riñones”, dijo Hernández.

“Casi me muero, los médicos me dijeron que tenían que hacerme la diálisis, pero como requisito me dijeron que tenía que tener un cuarto con las condiciones adecuadas para poderme realizar las diálisis, y con las dificultades económicas, con un préstamo económico logré hacerme un cuarto, gracias a Dios estoy recuperándome un poquito, pero las necesidades son grandes”, expresó Hernández.

Entre las necesidades, Hernández requiere una alimentación adecuada, medicamentos, y un aire acondicionado que durante el proceso de la diálisis necesita.

Hernández trabajó en el sistema informativo de Radio Darío, el 20 de abril y cuando quemaron la radio se encontraba en el interior.

También trabajaba como periodista en un noticiero que se transmite en otra radio local.

El joven no solamente sobrevivía del periodismo, sino que era vocalista de un grupo musical de Telica desde hace diez años. Desde hace dos meses no trabaja tras la dificultad que atraviesa.

Si usted desea ayudarlo, lo puede contactar a su número personal 8509-5300.