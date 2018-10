Relator para migrantes de la CIDH dice que refugiados nicas pasan hambre en Costa Rica

8:09 a.m.

Luis Vargas, relator para migrantes de la CIDH, se encuentra en Costa Rica para abordar la situación en la que vive miles de refugiados nicaragüenses, tras salir de Nicaragua por persecución del gobierno sandinista.

Para el relator, la situación “es bastante compleja y difícil”, puesto que hay muchos refugiados que no tienen protección ni dónde dormir.

“Hay una situación particular en la cual las personas que han tenido que buscar refugio y amparo están pasando una situación bastante compleja y difícil… hay mucha gente que está pasando hambre, que no tienen protección, una vivienda, un albergue”, dijo durante una conferencia con los medios Luis Vargas.

Sin embargo, el funcionario de la CIDH dijo que había que reconocer el “esfuerzo” de Costa Rica por mantener “indeclinable el propósito” de defender los derechos humanos.

“Hay que reconocer que hay un esfuerzo por parte del gobierno (de Costa Rica) por tratar de paliar el dolor de este drama humano, que de pronto no se está sintiendo en su verdadera dimensión, pero ojalá costa rica lo entienda en su máxima dimensión”, expresó.

Ante la pregunta sobre la posición que tomaría la CIDH con el gobierno de Nicaragua y la situación que atraviesa los refugiados, dijo que no podían ir “más allá” de los estipulado, que es por medio de comunicados. “La CIDH tiene un compromiso muy definido con la democracia y la vigencia de los derechos humanos, no creo que sea adecuado ir más allá de estas. Nosotros no podemos imponer condenas, podríamos describir la situación que ha estado presentándose en Nicaragua por comunicados”, aclaró Luis Vargas.