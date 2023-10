OEA nuevamente sesiona para discutir crisis de Nicaragua

08:25 AM

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebró una reunión extraordinaria con el objeto de “considerar la situación en Nicaragua”.

La reunión fue solicitada por la Misión Permanente de Canadá en nombre del Grupo de Trabajo del Consejo Permanente para Nicaragua.

Este fue el minuto a minuto:

10:10 a.m. Se levanta la Sesión.

10: 05 a.m. Nicaragua Rechaza las declaraciones "injerencista" del Luis Almagro. Pide respeto a la soberanía del país.

10:00 a.m. Luis Almagro, secretario general del OEA. “Violaciones de derechos humanos, represión, torturas las tenemos que denunciar cuantas veces sea necesaria”. "Si nos callamos seremos cómplices". En Nicaragua, a esta hora, todo se ha desbordado.

9:58 a.m. Costa Rica “Lamenta que Nicaragua deba recurrir a falacia y ataques a mi país… la diferencia es que en Costa Rica lo hemos resuelto a través del diálogo y no a través de la indiscriminada violencia a como es el caso de Nicaragua”

9:54 a.m. Nicaragua ahora ataca a Costa Rica: "Esperemos que el discurso injerencista no sea una cortina de humo para desviar los problemas que afecta al pueblo costarricense".

9: 51 a.m. Colombia “Observa un rechazo continuo del gobierno de Nicaragua de no reconocer la situación de crisis y no hay duda que el único responsable es el mismo gobierno”.

9:48 a.m. Ecuador Condenó el abuso de fuerzas por parte de policías y paramilitares. Pidió sancionar a los responsables de la represión y violación de los derechos humanos. Mostró su preocupación ante la violencia que sufren las mujeres y las muertes de niños y adolescentes.

Pidió al gobierno el acceso a la información de instituciones gubernamentales, así como el acceso a las prisiones.

9: 44 a.m. Venezuela "Cualquier presentación de grupo parcializado es un simple acto de propaganda y por esa razón la rechazamos".

"Exigimos que cesen los ataques contra Nicaragua y paren ya la represión internacional", puesto que si siguen así seguirá “fracasando”, dijo la representante de Venezuela.

9: 42 a. m. Bolivia

9: 40 a.m. Uruguay. Se debe retomar el diálogo inclusivo y que gobierno coopere con los grupos de trabajo.

9:38 a.m. México Preocupado por crisis en Nicaragua y pide liberacion de los presos políticos.

9: 33 a.m. Representante de Argentina. “Lejos de mejorar empeoran día a día. No acepta nada de lo que está pasando (el gobierno de Nicaragua)”. Para Argentina, el gobierno se siente seguro a través de un nivel represivo.

9:30 a.m. representante de Canadá. “Situación es muy grave, nos preocupamos por el carácter de la crisis”. El gobierno no ha cumplido con las recomendaciones de la CIDH. Condena fuertemente al gobierno para que respete la libre manifestación. Restaure acceso a los mecanismos que ha sido acordado. Hace un llamado a considerar todas las opciones para dar lugar al diálogo.

9:29 a.m.Panamá

9: 24 a.m. Chile.Llama al gobierno de Nicaragua a que “ponga fin a la represión e inicia de una vez por todas el diálogo”.

Lamenta la falta de voluntad para aceptar los caminos de diálogo. “Seguro nos llamarán injerencista”, dijo el representante de Chile, pero aclaró, que ello no significa que “no insistamos en manifestar nuestra preocupación y busquemos soluciones pacíficas para ese país”.

9:19 a.m. Costa Rica. Constata que existe esfuerzo para colaborar con el dialogo en Nicaragua, pero se ha encatrado con “obstáculos” del gobierno sandinista.

Se refiere sobre la represión y detenciones arbitrarias ocurridas el pasado 14 de octubre, previo a la marcha Unidos por la libertad. “Son actos inadmisibles que deben cesar inmediato”. Respalda la preocupación manifestada por la comunidad internacional ante la erosión sistemática de los derechos humanos. Costa Rica se une y reitera el llamado de la comunidad internacional a tomar el camino del dialogo.

9:16 a.m. Representante de Paraguay. Llama al gobierno de Nicaragua a que deponga la actitud de rechazar el trabajo que brinda los mecanismos de la OEA, que ha sido creado con el objetivo de buscar una solución a la crisis.

9:11 a.m.Representante de Brasil. Condena la violencia y represión por policía y paramilitares bajo el control de las autoridades de Nicaragua, repudia la persecución sistemática de los estudiantes e insta al gobierno de Nicaragua a que coopere con los mecanismos de los derechos humano. Asimismo exhorta al gobierno a que colabore con el grupo de trabajo de la OEA para que se restablezca el diálogo con mira a que se retome el camino de la paz.

9:09 a.m. Nicaragua ataca a Perú como respuesta a las declaraciones de la representante.

9:05 a.m. Representante de Perú. "No es el respeto a los derechos humanos lo que se observa en Nicaragua". Hizo un llamado al gobierno de Nicaragua que cumpla las recomendaciones de la CIDH.

9:00 a.m. Carlos Trujillo, embajador de EE.UU. La situación en Nicaragua se ha "agravado". "Los ciudadanos que ejercen su derecho no son terroristas". Estados Unidos pide el cese la violencia llevada a cabo por las fuerzas. Pide a liberación de los presos políticos y reiteró su compromiso en pro de Nicaragua.

"Las elecciones libres es el camino a la democracia".

8:50 a.m. Luis Alvarado, de Nicaragua, toma la palabra. Dice que el gobierno de Daniel Ortega ha trabajado "arduamente en el respeto de los derechos humanos de los nicaragüenses", y reitera la responsabilidad del "golpe de Estado" a un "sector minoritario" de los Estados Unidos.

"¿Por qué se agrede a Nicaragua, por qué esa obsesión de algunos países y oenegés? ¿Por qué se ataca y desestabiliza?", dijo Alvarado.

8:25 a.m. Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, dice que sigue el "compromiso" por monitorear la situación del país.

Pide al gobierno de Daniel Ortega que reanude el diálogo "la mayor brevedad".

Para julio, 23 mil solicitudes de exilio registró Costa Rica por parte de migrantes nicas.

“En el marco de las labores de monitoreo a la situación de los derechos humanos en el país y como parte de las obligaciones asumidas por el Estado de Nicaragua al ser parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es indispensable la autorización para acceder a cárceles y otras instancias oficiales”, manifestó, Abrão.

"Los mecanismos de justicia se han utilizado para acusar a manifestantes".

Abrao expone el último informe brindado por la comisión: CIDH alerta sobre nueva ola de represión en Nicaragua, en la que recopila los últimos acontecimientos, y comunicados de la policía (donde califica de ilegal las manifestaciones), así como las detenciones arbitrarias de líderes y lideras sociales así como los efectos que la crisis genera en los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Los países de Venezuela, San Vicente y las Granadinas rechazan la sesión y expresaron que no votarán a favor de ninguna resolución que el Gobierno de Nicaragua no avale.

El representante de Nicaragua, Luis Alvarado, dice que el gobierno sandinista rechaza la reunión convocada por ser "injerencista".