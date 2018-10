Intentan apresar a propietario de Radio Mi Voz en León

La Policía Nacional de León intentó detener al gerente propietario de Radio Mi Voz Álvaro Montalvan hace algunos momentos.

Montalvan dijo que circulaba en su vehículo en el barrio El Laborío de esta ciudad, cuando una patrulla policial le realizó la parada pidiéndole la documentación.

"Le entregué mis documentos y no me querían dejar ir. Un oficial me manifestó que me trasladarían a la estación central de policía y yo le pregunté que bajo que delito" dijo el también periodista.

Agregó que el uniformado realizó varias llamadas telefónicas en un lapso de 10 minutos "posterior me dejó ir, al parecer su jefe le dio orden que me liberara" dijo.

Álvaro Montalvan es considerado uno de los periodistas más influyentes en la ciudad universitaria y los noticieros de su radio emisora según la firma encuestadora Borges y Asociados, ocupan el primer lugar en audiencia el municipio de León.

Hace 4 meses tras el levantamiento de los tranques, un grupo de sujetos ingresaron al garaje de su radio e incendiaron una camioneta. A la vez amenazaron en varias oportunidades de quemar su radio emisora.

Este hombre de prensa ha recibido múltiples amenazas al igual que toda su familia por el simple hecho de mantener un periodismo independiente.