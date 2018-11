Mujer policía agrede a Alex Vanegas en su celda, denuncia su hijo

Once días han transcurrido desde que fue secuestrado por la Policía sandinista el maratonista Alex Vanegas de 63 años, de edad, cuando se encontraba visitando el cementerio Milagro de Dios el pasado 2 de noviembre. Esta se convierte en su sexta detención ilegal.

El maratonista quien se ha caracterizado por ser un símbolo de las protestas en contra del Gobierno de Daniel Ortega, está encerrado en las celdas de El Chipote, lugar en donde ha sido golpeado por las autoridades de ese centro, según denunció su hijo, Byron Vanegas.

Byron manifestó que don Alex le expresó que una oficial de piel morena, de unos 40 años lo había golpeado.

El estar encerrado en El Chipote sin ninguna explicación de las autoridades policiales y sometiéndolo a maltratos físicos, ha ocasionado que la salud del aguerrido maratonista se vea afectada. Según su hijo, quien lo visitó esta mañana, lo vio bastante mal y desgastado.

“Mi papá me dijo que le duele su cuerpo, que siente muchas dolencias y como su hijo me tiene preocupado, porque yo lo veo mal. No quiero que siga un minuto más en ese lugar, quiero que lo dejen en libertad porque no tiene ningún delito”, dijo Byron Vanegas, hijo del maratonista Alex Vanegas.

Según Byron, las autoridades de El Chipote tendrán detenido ilegalmente al maratonista hasta

“cuando ellos quieran”, por andar de “loco alborotando al pueblo”, le dijeron las autoridades a Byron.

Además, le informaron que tenía que llevarle ropa a su papá, porque al parecer les incomoda que el maratonista esté con su camisa blanca y short azul, colores de la bandera de Nicaragua.

El maratonista Alex Vanegas ha sido detenido ilegalmente por la Policía sandinista en Masaya, Managua y Granada.