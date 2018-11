Trump sanciona a Rosario Murillo y Néstor Moncada Lau

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este martes que el presidente Donald Trump sancionó a Rosario Murillo, y a Néstor Moncada Lau, asesor personal de Daniel Ortega, a los que acusa de erosionar la democracia de Nicaragua.

"Murillo y sus operadores políticos han intentado desmantelar de forma sistemática las instituciones democráticas y saquear la riqueza de Nicaragua para consolidar su control en el poder", afirmó en un comunicado el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin.

Asimismo, aseguró que Estados Unidos "está comprometido con exigir responsabilidades al régimen de Ortega por las protestas violentas y la corrupción generalizada, que han provocado la muerte de cientos de nicaragüenses inocentes y han destruido su economía".

Este es el comunicado del Departamento del Tesoro:

Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. Tomó medidas de conformidad con una nueva Orden Ejecutiva (EO) dirigida al régimen de Ortega y sus partidarios, quienes continúan participando en una corrupción desenfrenada, desmantelando instituciones democráticas, Abusos graves contra los derechos humanos, y explotación de las personas y recursos públicos de Nicaragua para beneficio privado. Bajo la EO recién emitida, la OFAC impuso sanciones a dos de los socios más cercanos del presidente nicaragüense, Daniel Ortega: el vicepresidente de Nicaragua y la primera dama, Rosario María Murillo De Ortega (Murillo), y Nestor Moncada Lau (Moncada), quien ha actuado como un Asesor de Seguridad Nacional del Presidente y Vicepresidente.

“La vicepresidenta Murillo y sus operadores políticos buscaron sistemáticamente desmantelar las instituciones democráticas y saquear la riqueza de Nicaragua para consolidar su control sobre el poder. "Esta administración está comprometida a responsabilizar al régimen de Ortega por las protestas violentas y la corrupción generalizada que han llevado a la muerte de cientos de nicaragüenses inocentes y han destruido su economía", dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin. "El Departamento del Tesoro tiene la intención de garantizar que las personas que tienen acceso al régimen de Ortega no puedan acceder al sistema financiero de los EE. UU. Para obtener ganancias a costa del pueblo nicaragüense"

Hoy, el presidente Donald J. Trump firmó una OE declarando una emergencia nacional con respecto a la respuesta violenta del Gobierno de Nicaragua a las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018 y el sistemático desmantelamiento y socavamiento de las instituciones democráticas y el estado de derecho del régimen de Ortega. el uso de la violencia indiscriminada y las tácticas represivas contra los civiles, así como su corrupción que lleva a la desestabilización de la economía de Nicaragua. La OE prevé la imposición de sanciones a los actores que participan en estas actividades malignas.

Como resultado de las acciones de hoy, cualquier propiedad o interés en la propiedad de aquellos designados por la OFAC, dentro o en tránsito de la jurisdicción de los EE. UU. O la posesión o control de una persona de los EE. UU. Debe ser bloqueada e informada a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas de EE. UU. Dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de las personas designadas, incluidas las entidades del 50 por ciento o más que sean propiedad de las personas designadas. Más detalles sobre estas designaciones se incluyen a continuación.

Rosario maria murillo de ortega

Murillo está siendo designado para ser un funcionario del Gobierno de Nicaragua a partir del 10 de enero de 2007. Elegido como Vicepresidente en 2016 e inaugurado en 2017, Murillo ha sido el copresidente de facto de Nicaragua desde 2007, cuando el Presidente Daniel Ortega proclamó que compartiría "el 50 por ciento del poder" con ella.

Murillo también es un líder con acceso e influencia sobre la organización juvenil del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), conocida como la Juventud Sandinista, y la Policía Nacional de Nicaragua (NNP). La Juventud Sandinista y la PNN son entidades que han cometido graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua, o cuyos miembros han cometido graves violaciones de derechos humanos. Según informes públicos, el PNN ha sido parte de "Escuadrones de la Muerte" que han cometido ejecuciones extrajudiciales, torturas y secuestros, mientras que los paramilitares de la Juventud Sandinista, armados y pagados por el FSLN, han sido implicados en graves abusos de derechos humanos relacionados con el Protestas en curso contra el gobierno de Nicaragua, incluyendo ataques contra manifestantes. Además, en junio de 2018, hombres armados enmascarados, acompañados por individuos identificados por testigos como policías nicaragüenses, habrían incendiado una casa familiar en Managua, Matando a seis, incluyendo a dos niños pequeños. Finalmente, Murillo tiene una larga historia de participar en actos de corrupción relacionados con Nicaragua.

Nestor Moncada Lau

Se está designando a Moncada para actuar en nombre del vicepresidente Murillo o en su nombre. Moncada ha sido descrito como asesor de seguridad nacional del presidente Ortega y del vicepresidente Murillo, y se ha confiado en él para cumplir sus órdenes. Además, Moncada es un ex funcionario con experiencia de la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior, con fuertes lazos de lealtad a Ortega y Murillo. Luego del regreso de Ortega al poder en 2007, Moncada asumió un papel prominente como el enlace de Ortega y Murillo y el operador de energía de la Secretaría del FSLN sobre múltiples entidades gubernamentales nicaragüenses. Moncada desembolsó pagos para contrarrestar a los manifestantes en nombre de Ortega y Murillo y, a través de sus diversos roles de inteligencia, trabajó para sobornar y chantajear a individuos para obtener su apoyo o evitar que expresen su oposición al gobierno de Ortega. Además, Moncada ha cometido actos de corrupción en nombre de Ortega y Murillo. En al menos un caso, Moncada trabajó con el presidente Ortega para encubrir la conducta sexual de Ortega con un menor.

Este es el comunicado emitido por la Casa Blanca:

De conformidad con la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (50 USC 1701 et seq.) (IEEPA), la Ley de Emergencias Nacionales (50 USC 1601 et seq.), Sección 212 (f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 (8 USC 1182). (f)), y en la sección 301 del título 3 del Código de los Estados Unidos, informo que he emitido una Orden Ejecutiva que declara una emergencia nacional para hacer frente a la amenaza que representa la situación en Nicaragua, incluida la respuesta violenta del Gobierno de Nicaragua a las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018, y al sistemático desmantelamiento y socavamiento de las instituciones democráticas y el imperio de la ley, el uso de la violencia indiscriminada y las tácticas represivas contra los civiles, así como su corrupción que lleva a la desestabilización de La economía de nicaragua.

La Orden Ejecutiva bloquea todos los bienes e intereses en la propiedad dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos de cualquier persona determinada por el Secretario de Hacienda, en consulta con el Secretario de Estado:

(i) ser responsable o cómplice, o de haber participado o intentado, directa o indirectamente, participar en cualquiera de los siguientes:

(A) graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua;

(B) acciones o políticas que socavan los procesos democráticos o las instituciones en Nicaragua;

(C) acciones o políticas que amenazan la paz, la seguridad o la estabilidad de Nicaragua;

(D) cualquier transacción o serie de transacciones que involucren prácticas engañosas o corrupción por parte de, en nombre de, o de otra manera relacionada con el Gobierno de Nicaragua o un funcionario actual o anterior del Gobierno de Nicaragua, como la malversación de activos públicos o la expropiación de activos privados para fines personales o políticos, corrupción relacionada con contratos gubernamentales o sobornos;

(ii) ser un líder o funcionario de una entidad que tiene, o cuyos miembros han participado, en alguna actividad descrita en la sección (i) o de una entidad cuyas propiedades e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con la Orden Ejecutiva;

(iii) ser un funcionario del Gobierno de Nicaragua o haber servido como funcionario del Gobierno de Nicaragua en cualquier momento a partir del 10 de enero de 2007;

(iv) haber asistido, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico para, o bienes o servicios en apoyo de:

(A) cualquier actividad descrita en la sección (i); o

(B) cualquier persona cuya propiedad e interés en la propiedad esté bloqueada de conformidad con la Orden Ejecutiva; o

(v) ser propiedad o estar controlado por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente, cualquier persona cuyas propiedades e intereses en la propiedad estén bloqueados de conformidad con la Orden Ejecutiva.

He delegado en el Secretario de Hacienda, en consulta con el Secretario de Estado, la autoridad para tomar tales acciones, incluida la promulgación de normas y reglamentos, y para emplear todos los poderes otorgados al Presidente por IEEPA según sea necesario para llevar a cabo A los efectos de la Orden Ejecutiva. Todas las agencias del Gobierno de los Estados Unidos están obligadas a tomar todas las medidas apropiadas dentro de su autoridad para cumplir con las disposiciones de la Orden Ejecutiva.