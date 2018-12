Policía sandinista retuvo al abogado Fanor Avendaño al salir de 100% Noticias

La Policía sandinista detuvo esta mañana al doctor Fanor Avendaño, abogado constitucionalista y jurista, quien salía del canal 100% Noticias de una entrevista en el programa Jaime Arellano en la Nación.

A unos 50 metros del canal hay un retén policial con dos patrullas, fue ahí donde detuvieron el vehículo del abogado, lo hicieron bajar y le tomaron tres fotos de ángulos diferentes.

“Es un abuso, me tomaron fotos como que soy delincuente, me quitaron mis documentos y revisaron mi auto, estuvieron asediando al conductor”, contó a 100% Noticias.

Al bajarlo del vehículo, Avendaño preguntó por qué lo detenían y los policías le contestaron que eran ellos los que hacían las preguntas.

“Me dijeron que las preguntas las hacen ellos, hay un tipo ahí que yo sé que me conocía porque el chofer se baja y yo me hago el desentendido, le dice ‘no, es a él, que se baje’, obviamente que lo que quieren es asediar a la gente que llega a entrevistas”, dijo.

“Yo les dije que no tienen por qué detenerme, que no tenían por qué revisarme, ni saber qué andaba haciendo, le dije que no tengo por qué darle información, en virtud que no he cometido nada”, relató el jurista, que fue dejado ir cuando este les mostró a los oficiales su carnet de abogado.

Para Avendaño, este asedio y hostigamiento de la Policía sandinista “es para que la gente no llegue a dar entrevistas, y es una actitud un poco de debilidad del gobierno, creen que si nos siguen haciendo eso, nosotros no vamos a seguir llegando a hacer uso de nuestro derecho constitucional de expresarnos”, agregó.