Miguel Mora y Lucía Pineda: “Somos libres para la Gloria de Dios”

El Lic. Miguel Mora anunció que seguiremos informando al pueblo de Nicaragua, pues “Dios va a proveer, Dios nos va a dar un mejor canal”.

Tras pasar seis meses secuestrados por el régimen de Daniel Ortega, la mañana de este martes fueron liberados el Lic. Miguel Mora y nuestra jefa de prensa Lucía Pineda Ubau, quienes fueron detenidos el pasado 21 de diciembre durante el allanamiento y asalto al canal 100% Noticias.

Mora y Pineda fueron llevados en un autobús hasta la casa de la periodista y esposa de Mora, Verónica Chávez, donde fueron recibidos con gran alegría, entre besos y abrazos. “Somos libres para la Gloria de Dios”, expresaron.

El Lic. Miguel Mora expresó que le da gracias a Dios por su liberación. Comentó que a sus compañeros (otros presos políticos) se apoyaban unos a otros, además los presos comunes los apoyaban, “nos tenían una especie de respeto”, expresó.

Lic. Miguel Mora, Director de 100% Noticias

Relató que durante estuvo secuestrado recibió torturas y estuvo aislado en una celda, “esa cárcel de la 300 es como que te metan a una tumba, es una tortura de completo aislamiento”, detalló.

Asimismo, dijo que en el Sistema Penitenciario hay policías que no están de acuerdo con las órdenes que vienen de arriba. “En el Sistema Penitenciario hay mucha gente buena, pero el sistema está corrupto… Hay que cambiar el Sistema y para eso hay que cambiar el gobierno”, señaló.

Comentó que la ‘Ley de Amnistía’ del régimen orteguista es una “aberración jurídica”.

“Eso no es amnistía… No hayan como explicarle a sus pocos fanáticos que les quedan que tienen que liberar a todos los presos políticos” mediante esa ley. “Eso no es amnistía, ellos se enredaron tanto en sus mentiras que no hayan como desenredarse”, sostuvo Mora.

Dijo que pese al artículo de la ley orteguista que señala la ‘no repetición’, todos los presos incluido él van a seguir protestando contra la dictadura Ortega Murillo, “vamos por un cambio de gobierno, por elecciones adelantadas” refirió.

Agregó que seguiremos informando al pueblo de Nicaragua, pues “Dios va a proveer, Dios nos va a dar un mejor canal”.

Periodista Lucía Pineda Ubau, jefa de prensa de 100% Noticias

Por su parte, nuestra jefa de prensa Lucía Pineda Ubau, relató que estuvo aislada en una celda y que la entrevistaban policías fanatizados del régimen. Pero pese a las torturas y violación de sus derechos humanos, perdona. “Yo los perdono a todos”, expresó.

Agradeció a todos los nicaragüenses por sus oraciones y a la comunidad internacional que demandó por su libertad, la del Lic. Mora y del resto de los presos políticos. “Aquí hay dictadura, aquí se tortura, se apresa a ciudadanos y periodistas”, denunció.

“Vamos a seguir informando en toda la bolita del mundo”, señaló Pineda.