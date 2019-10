Paramilitares persiguen y amenazan a Félix Maradiaga

A través de una transmisión en Facebook Live, el politólogo Félix Maradiaga denunció que estaba siendo perseguido por un grupo de paramilitares armados a bordo de motocicletas, quienes los siguieron hasta llegar al sector de Metrocentro.

Según Maradiaga, estaban rodeados por paramilitares armados, quienes sacaron sus armas en señal de intimidación y amenaza de muerte. En el video se observa a los motorizados ubicarse adelante, detrás y al lado del vehículo, en el que se encontraba Maradiaga.

100%Noticias se comunicó vía telefónica con el politólogo Maradiaga, quien expresó que se encontraba bien, pero estaban en la obligación de denunciar el asedio del que fueron objeto a manos de paramilitares quienes sacaron sus armas.

Maradiga, responsabilizó al régimen Ortega Murillo de cualquier cosa que les pase; sostuvo que continuarán su trabajo en Nicaragua para llevar su mensaje de no violencia y desobediencia civil sin uso de la violencia y que ese acto no los callará.

Mi consejo a los que regresan a Nicaragua y tienen alto perfil: esperen ser hostigados. No pierdan la calma. No se angustien. No anden solos. Compren pintura para borrar pintas en sus casas. Resistan. No permitan que los intimiden. Sigan haciendo lo que quieran hacer. PLOV