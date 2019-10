María Ruiz Briceño pide que no se olviden de los presos políticos

9:20 a.m.

La única mujer rea política de la dictadura Ortega Murillo, María Ruiz Briceño pide a los nicaragüenses y movimientos "Unidad".

A través de una carta la joven María Ruiz Briceño pidió a los nicaragüenses y movimientos sociales que se unan y que luchen por la liberación de los presos políticos.

Ruiz expresó que continua en resistencia desde la cárcel La Esperanza "Yo acá protesto de una manera pacífica, me quitaron mi ropa por rayarla, mucho me tratan y dicen que no hay presos políticos"

Según la rea política, escribió en todos los uniformes con la palabra "Preso Político", lo que provocó que los custodios le quitaran los uniformes, pero insiste en que no la callarán.