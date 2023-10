Banco Central de Nicaragua no revela cifras sobre el estado actual del turismo en el país

El Banco Central de Nicaragua mantiene en rezago las estadísticas del año 2019 sobre el estado actual del turismo en el país, luego de un año de caída estrepitosa del sector, producto de la crisis que afecta a la nación.

El vicepresidente de la Cámara Nacional de Turismo Carlos Schütze aseguró que el silencio estatal genera mayor incertidumbre en el sector. “Pues no estamos claros, no sabemos, hay varias cifras que se están esperando en diferentes sectores, el turismo es de los más afectados, se rumora que pronto van a sacar las cifras, no sabemos realmente”.

Según Schütze se estima que el sector cerrará igual que el año 2018, con unos 600 mil turistas y una inversión arriba de los 500 millones de dólares, empujado por el turismo muchilero y el turismo de negocios.

En 2018 los ingresos por turismo fueron 544.4 millones de dólares, inferior a los 840.5 millones de dólares en 2017, lo que equivale a una merma de 35.22 por ciento. Según el Marco Presupuestario de Mediano Plazo 2019-2022 del Instituto Nicaragüense de Turismo este año se prevé tener 588 millones de dólares en ingresos por turismo.