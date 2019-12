10:55 a.m.

La Policía en Masaya detuvo y luego liberó a una comitiva de padres de presos políticos que se dirigían a llevar agua en solidaridad con las madres en huelga de hambre en la Iglesia San Miguel Arcángel en Masaya.

Las madres denunciaron que los oficiales prácticamente los secuestraron “Nos quitaron el agua, no quitaron las fotos de nuestros hijos y tomaron fotos a nuestros datos.Queremos decirles a las madres que no están solas y padre Román no están sólo, la Unidad Nacional Azul y Blanco y Nicaragua está con ellos” expresaron.

Tamara Zamora madre de la presa política Amaya Coppens responsabilizó a la policía y a la dictadura Ortega Murillo de lo que le pueda pasar a las madres y al párroco Edwing Román por impedir que la población los asista.

“Seguimos en el respaldo de las madres, no están solas nosotras estamos aquí, le pedimos al pueblo de Masaya que se solidaricen con esas madres, pedimos que se abra un canal humanitario para ellas” dijo Zamora. Al mismo tiempo que dejó claro que la libertad no se negocia y que no las callarán.

Juan Sebastián Chamorro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia informó que la policía les quitó el agua y tomó fotos a las botellas, como si eran sustancias ilícitas.

Mario Hurtado, hermano de Olama Hurtado hizo un llamado urgente a abrir un canal humanitario para llevarles agua y medicinas a la madres que está en huelga de hambre.

“Olama está firme dice que si es el precio que tiene que pagar para contribuir a la libertad de Nicaragua, con orgullo lo hará” dijo Hurtado.

Leer más: Policía detiene a familiares de activistas de la UNAB