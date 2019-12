En su alocución del medio día Rosario Murillo se refirió a la excarcelación de 91 presos políticos. Murillo lo calificó como "un aporte a la reconciliación". Pero todavía quedaron 58 presos, incluyendo a Edward Lacayo, Jaime Navarrete y Marvin Vargas, conocido como el "cachorro" quien lleva 8 años en prisión y es considerado el primer preso político.

Murillo confirmó que los excarcelados salieron bajo el régimen “especial de convivencia familiar”, y que están sujetos a las obligaciones y deberes pertinentes. Así mismo agregó que en total fueron 84 varones y 7 mujeres excarcelados y que este acto contó con la presencia del nuncio Waldemar Stanisław Sommertag, a quien agradece su participación en este acto, al igual que al Comité Internacional de la Cruz Roja.

Murillo reiteró que “estas acciones hacen efectiva la voluntad y el compromiso del gobierno de Ortega y que se encuentran contentos con este nuevo aporte a la reconciliación”, también mencionó que “nosotros somos serios en nuestro compromiso, sabemos todo este proceso que estamos viviendo de encuentro de entendimientos y reconciliación nacional abona a la paz y el bien común” dijo la esposa del dictador Ortega.

La dictadura Ortega-Murillo firmó compromisos en la mesa de diálogo en Marzo que no ha cumplido en su totalidad, pues no se liberaron a todos los presos, se mantiene la confiscación de los medios 100% Noticias y Confidencial, no se respeta el derecho a la libre expresión y libertad de prensa, no se han hecho las reformas electorales para elecciones transparentes y observadas, según analistas.