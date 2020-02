La gran coalición es una organización de “puertas abiertas” y sin “exclusión”, así lo define Félix Maradiaga miembro de esta articulación que fue lanzada este viernes en Managua donde manifiesta que la integraran todas las organizaciones sociales y políticas que deben regirse bajo un código de ética.

“Si hay alguna organización política que no entre a la coalición, es porque no aceptan el código de ética y los planteamientos muy claros, que queremos decir con esto, es que si hay alguna organización política que no entra es porque los parámetros y los filtros de entrada sobre la base del código de ética de los acuerdos no serán aceptados”

En esta gran coalición están llamados los partidos que pasaran un “filtro” porque muchos de ellos no gozan de credibilidad.

“A los partidos políticos se le está pidiendo que den garantías claras y eran conversaciones bastante complicadas” dijo Maradiaga.

También dejo claro que “El movimiento campesino es parte de la alianza y estuvo presente en este lanzamiento” y “son una pieza clave, es un movimiento fundamental en este proceso”

En cuanto a la visita que realizara Mike Pompeo a Costa Rica dijo que “es parte de los esfuerzos que se han hecho para mantener la presión internacional”

Por ultimo manifestó que el 25 de febrero harán una proclama de cuantas organizaciones se han sumado a esta gran coalición.

Leer más: Conforman Gran Coalición opositora