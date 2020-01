Francisca Ramírez está dispuesta a reunirse con Medardo Mairena en cualquier momento y lo ha invitado a su campamento, pero solo con una condición que llegue sin políticos.

“Las puertas están abiertas, nos puede visitar cuando quiera, todo es que nos diga que día va a venir porque también estamos trabajando mucho, pero las puertas están abiertas porque necesitamos un consenso para salir de la dictadura lo antes posible”

Medardo Mairena manifestó que un momento la visito en Costa Rica, pero doña Chica no lo recibió.

“Yo estuve ahí, lamentó que en ese entonces ella no tenía mucho tiempo para conversar con la comitiva que fuimos, pero, también pudimos hablar con muchos líderes del movimiento campesino que estaban allí” afirmo Mairena.

En cuanto a esto Ramírez dijo que no lo recibió porque llego con personas que no eran de “Confianza”

“Fue muy buena la visita de él, lo que hizo malo es que vino con personas que no hubiera venido, no tengo por qué decirlo público, pero, internamente en su momento cuando lo vuelva a ver le voy a contar, creo él es sabedor de la verdad y tristemente no sé porque vino con una comitiva equivocada, porque realmente me asustó cuando lo vi venir con personas que no eran de confianza que podríamos platicar del futuro de nuestro movimiento, de las estrategias que podíamos utilizar” dijo Francisca Ramírez.

Medardo este martes después de su salida de la reunión con Mike Pompeo dejo claro “Que no son arnoldistas” a lo que doña Chica respondió que “fue muy bueno de que él pudiera declarar públicamente de que el movimiento campesino no está vinculado a Alemán, eso es un gran alivio para el pueblo de Nicaragua”

Ambos acuerdos fueron promovidos por la periodista Lucía Pineda Ubau quien logro conversar con ellos en diferentes momentos y aceptaron sentarse a dialogar, además a finales del 2019 logro que se dieran un apretón de mano durante una reunión que sostuvieron en Estados unidos, pero la hora y el día pronto lo sabremos.