Irlanda Jérez, líder autoconvocada y uno de los rostros de la desobediencia civil contra Daniel Ortega, considera que el movimiento campesino no ha hablado claro sobre su posición en esta nueva etapa de la lucha cívica y que no es conveniente poner una fecha para una posible Unidad entre movimientos sociales, civiles y políticos para poder derrotar a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. De este y otros temas de la coyuntura sociopolítica se refirió la también expresa política en una conversación con la periodista Lucía Pineda Ubau durante el programa 100% Entrevistas.

A finales de diciembre del año pasado Medardo Mairena anunció la conformación de un proyecto de unidad denominado “Nicaragua primero” la cual fue vista por muchos como un lanzamiento de un partido político, lo que a juicio de Irlanda Jérez sería un gran error para el movimiento campesino.

“El movimiento campesino es un movimiento social que nació y surgió por la conformación de las personas que iban a ser despojada ilegalmente de sus tierras, es un movimiento que se alza en la defensa de su tierra, no veo un movimiento social con este tamaño y respaldo social convertido en un partido político, creo que sería un error de parte de ellos trasladar un movimiento social con un respaldo popular, una lucha cívica a un partido político” explicó Irlanda Jérez.

Además, dijo que hablar de “Nicaragua primero” es luchar por un país libre donde se priorice la libertad de los presos políticos, recuperar la democracia a través de una elecciones libres y transparentes.

“He visto cierta tendencia que el movimiento campesino se pueda convertir en un movimiento político, todos tienen derecho a soñar y aspirar a lo que quieran, pero decir que Nicaragua primero tiene que estar enfocada en nuestras acciones y primero es la libertad de Nicaragua y después lo que viene” dijo Jérez.

100% Noticias contactó vía WhatsApp a Medardo Mairena, coordinador del Movimiento campesino, para consultar sobre lo dicho por Jerez, pero Mairena no había respondido si van o no por el rumbo de convertir dicho movimiento como un partido político.

Consultado al respecto, el asesor del Movimiento campesino, Jaime Arellano, aseguró a 100% Noticias que “en ninguna de las reuniones en las que yo he participado se ha discutido eso (que el movimiento campesino, pida personería jurídica para ser un partido político). Lo que exigen es que a la hora que se forme la coalición tengan su propia voz y voto dentro de la coalición” dijo Arellano quien agregó que la posición del Movimiento campesino es entrar a la coalición en las mismas condiciones que van entrar los partidos políticos, UNAB, Alianza cívica, entre otras organizaciones.

En cuanto a la gran coalición, Jérez ve su conformación de manera positivo, pero considera que no debe de haber un ultimátum para buscar una unidad, esto en referencia al plazo que dio el movimiento campesino a la Alianza cívica y la UNAB, para el 25 de febrero para anunciar oficialmente esta gran coalición.

“En este momento yo no soy parte de la alianza, no he sido parte de la UNAB y ni siquiera soy parte de la coalición, no me han hecho ninguna invitación para reunirme con alguna delegación dentro de Nicaragua, sí te digo que nos hemos organizado desde nuestras trincheras con nuestros sectores con una posición clara que no vamos a permitir y vamos a seguir presionando afuera de Nicaragua para que estas elecciones se den sin dictador y que sean libres, justas y democráticas” señalo la líder de los comerciantes.

Otro de los temas que planteó es que no se puede ir a unas elecciones con Daniel ortega porque primero debe de haber un desconocimiento de un gobierno inconstitucional ilegítimo.

“Cuando se dé el desconocimiento del régimen estamos a un paso más de nuestra libertad, no hay elecciones con Daniel ortega nunca serán libres, democráticas, y justas con una dictadura en el poder Y deben de entregar los medios de comunicación confiscados, así como algunos negocios que se les han ocupado ilegalmente, pero también con el regreso de los exiliados” señaló Jérez.