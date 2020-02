Identifican al paramilitar que atacó los tranques de Juigalpa

10:29 a.m.

Minutos después de que miembros de la Alianza Cívica salieran del municipio de la Libertad en Chontales y de ser baleados por un grupo de pistoleros que se movilizaban en un vehículo color negro, con placas de Managua, un sujeto identificado como Manuel Fonseca, alias "Foxtro", del municipio de La Libertad, amenazó de muerte vía telefónica al líder liberal de esa localidad Danilo Lorío.

En el audio se escucha al paramilitar Fonseca decirle a Lorío: "Danilito, señor, usted está de mierda provocando esta mierda. Danilito, tenga mucho cuidado Oyó?, se lo digo yo. Usted está trayendo a esos hijuelacienputas golpistas y no creo que vengan a nada bueno. Entonces Danilito, ya sabes. También vamos contra vos, cosa tuya, te lo digo yo y no tengo miedo de decírtelo personalmente. No es amenaza, pero aténgase a las consecuencias, señor. oyó? Y se lo digo así. Usted va a decidir cómo quiere que esto este aquí en La Libertad. Si por las malas vamos, aquí nos morimos, Oíste, ¿Danilo? Así que tene cuidado, mejor. Tène cuidado y mejor persígnate, huevecito".

La amenaza de Fonseca fue más directa en un segundo audio: donde se oye "No queremos ver a ninguno de esos golpistas hijuelagranputas. En la próxima palmamos a un hijueputa de esos. oíste? ¡Y después que matemos a uno... señor, Quien sabe! Así que mejor piénsela, ¿oyó? Si quiere que vivamos en paz en La Libertad, queda de su decisión".

Según se conoce a través de las redes sociales Alias -Foxtro" es uno de los jefes paramilitares que ha sido designado por el FSLN en los municipios de Chontales para imponer el terror y se moviliza con un grupo de armados que operan bajo la coordinación del lideres Orteguistas. Periodistas de Chontales confiaron a Articulo 66 que Manuel Fonseca fue uno de los cabecillas Orteguistas que ejecutó la operación limpieza para desmontar a tiros los tranques de Juigalpa y San Pedro del Lovago, en Chontales, entre junio y julio de 2018. Después del ataque contra esas barricadas que dejó a varios campesinos heridos, Fonseca se quedó armado, por Órdenes del gobierno de Ortega, operando en el municipio de La Libertad junto a sus pistoleros.

A eso de las seis de la tarde de este lunes, 10 de enero, el grupo de armados asedió una reunión que se realizaba en la casa de Danilo Lorío. En el mitin estuvieron el analista político y exdiputado Eliseo Núñez, el líder universitario Max Jerez, los exreos políticos chontaleños Francisco Sequeira y Lenin Salablanca, y otros integrantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

A la salida de la reunión, a la casa de Lorío llegaron hombres de civil en dos motocicletas, una camioneta blanca propiedad de la Alcaldía de La Libertad y un carro sedan negro. Los opositores fueron perseguidos por el vehículo negro y en la rotonda que se localiza en la salida de La Libertad a Juigalpa, los cuatro hombres se bajaron del automotor y tres de ellos realizaron disparos al aire, y uno apunto directamente a los carros en los que se movilizaba la comitiva de la Alianza Cívica.