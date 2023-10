De conciertos, gasolina y remesas

11:45 AM

“ Y no tengan ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas sino, mas bien, denúncienlas.” Efesios 5:11 RVA

“Todos menos yo, deben hacer algo para acabar con esta dictadura que nos tiene al borde del colapso.”

¡Que se unan, que hagan algo por Dios!.

Es la frase y la posición cómoda de la mayoría que resiente el látigo del dictador y sus secuaces que a diario roban, extorsionan y reprimen todo tipo de actividades propias de una democracia.

En Nicaragua, enfrentamos una dura realidad: una dictadura implacable que ha sumido al país en la opresión y el caos. Sin embargo, entre las sombras, surge una luz de esperanza alimentada por aquellos que anhelan un cambio, que desean poner fin a la tiranía y luchan por una democracia verdadera.

La frase y posición cómoda de la mayoría, que observa la opresión pero se muestra pasiva, debe transformarse en una voz unida y decidida. Es hora de dejar de esperar que otros asuman la responsabilidad y dar un paso al frente. Cada uno de nosotros debe unirse a esta lucha por el bienestar de nuestra nación.

Hace unos meses, los resultados de la encuestadora Latinobarómetro revelaron que muchos jóvenes preferían un régimen autoritario a cambio de soluciones económicas mágicas. Esta situación plantea la urgente necesidad de educar sobre los valores de la libertad y la responsabilidad ciudadana para construir una sociedad sólida y justa.

¿Qué dictadura, y sobre todo de izquierda, puede o ha tenido esos resultados?

Ninguna.

Pero volviendo a la posición cómoda de la mayoría en Nicaragua, solo esperan el sacrificio del otro pero no del propio.

Así vemos bares y conciertos llenos, pagados con las remesas que chorrean sangre de muertos, encarcelados y del pueblo exiliado.

¿Cómo es posible que un pueblo que sufre bajo un régimen catalogado como el más brutal, cruel y absurdo del mundo pueda estar haciendo filas para un concierto de Bronco, Grupo Firme, Cristhian Nodal, Olga Tañon, Eddy Herrera, Ricardo Arjona y las Pandoras?

Pan y circo, pero a falta de pan aceptan el circo, al mismo tiempo que exigen el sacrificio de otros con la Toña en la mano.

Es imprescindible reflexionar sobre nuestras acciones y decisiones.

Observamos cómo algunos continúan llevando una vida aparentemente indiferente, disfrutando de bares y conciertos pagados con las remesas que provienen del sacrificio y el exilio de nuestros compatriotas.

Todos debemos ser conscientes de cómo nuestras elecciones afectan la realidad de quienes luchan bajo la opresión.

El dictador en verdad exporta exiliados para que estos le devuelvan dólares en una operación que raya en la barbarie: obliga al exilio a casi un millón de ciudadanos para recibir unos U$ 5,000,000,000 en concepto de remesas.

Molesta ver cómo ese dinero es ocupado por gran parte de las familias para comprar en negocios sandinistas, haciendo la bolsa a los verdugos, a los responsables de la dolorosa separación familiar, el destierro, la confiscación, la cárcel y la muerte.

El doloroso contraste entre la brutalidad de la dictadura y la indiferencia ante esta realidad se hace evidente en los conciertos con artistas que parecen no ser conscientes de la situación que enfrenta el pueblo nicaragüense. Es momento de romper con esta apatía y exigir cambios reales para el bienestar de todos.

La explotación de la diáspora nicaragüense es una estrategia despiadada del dictador, que obliga al exilio a casi un millón de ciudadanos para recibir remesas que luego son usadas para fortalecer el régimen. Es vital tomar decisiones sabias al usar las remesas y evitar que estos recursos lleguen a las manos de aquellos que perpetúan la opresión.

La fe y la esperanza del pueblo nicaragüense se encuentran en su gran mayoría en su creencia en Jesús el Cristo. Es impresionante ver cómo líderes religiosos como el obispo Rolando Álvarez enfrentan valientemente la persecución y defienden los valores de justicia y libertad. Todos debemos seguir su ejemplo y ser activos en la búsqueda de un cambio positivo.

Recientemente, la dictadura sandinista terminó de abrir sus gasolineras sancionadas hace algunos años, donde, por supuesto, solo se acepta el pago en efectivo, emulando el estilo del expendedor de drogas o narcotraficante. Es en verdad lavado de dinero.

Miles de millones de córdobas dados en concesión a este negocio de los Ortega-Murillo. Pero también vemos a ciudadanos comprando en esas bombas porque se ahorran algunos pesitos.

¿En qué país estamos, hombre?

Siempre me preguntan qué podemos hacer si nos tienen amenazados con armas, represión, confiscación y cárcel. Pues comienza por no ir a conciertos (todos promovidos por los sandinistas), no compres ni un solo córdoba en esas gasolineras que chorrean sangre y ocupa tus remesas de manera sabia, evitando en todo momento generar impuestos e ingresos para los verdugos.

Por si todavía no has sopesado la grave situación a la que estás expuesto vos y tu familia en Nicaragua, para hacer semejantes sacrificios, aquí solo les dejo un breve recuento:

En Nicaragua, desde antes del 2018, se contabilizan unos 2 mil muertos por razones políticas, más de 5 mil presos de conciencia y vamos por el millón de exiliados por la misma razón; no hay esperanza en el país desgobernado por una familia que pretende estar en el poder por siempre, imitando a los Somoza sostenidos solo por las armas, quieren fundar una dictadura dinástica.

Entonces. ¿Qué estás dispuesto a hacer para cambiar todo, hoy, donde estas, con lo que tienes a mano?

La apertura de gasolineras sancionadas como fachadas de lavado de dinero por la dictadura es otra muestra clara de corrupción. Debemos dejar de apoyar estos negocios y tomar una postura clara contra la explotación económica del pueblo.

La resistencia es difícil, pero no debemos dejarnos vencer por el miedo. Cada uno de nosotros tiene un papel en esta lucha y nuestras acciones pueden marcar la diferencia.

Exijamos a la comunidad internacional que apoye nuestras demandas por una Nicaragua libre y democrática, y que denuncie las violaciones de derechos humanos.

Dejemos de ser espectadores cómodos y pasivos y asumamos nuestro papel en el cambio que Nicaragua necesita. Nuestras decisiones, grandes o pequeñas, pueden ser un paso hacia una Nicaragua libre de opresión.

En resumen, unámonos con valentía y sabiduría para enfrentar los desafíos que enfrentamos como sociedad. Juntos, con determinación y fe, pondremos fin a la dictadura y construiremos un futuro mejor para Nicaragua.

Que Dios bendiga nuestra nación y guíe nuestros esfuerzos en esta lucha por la libertad.



Fotografía tomada del Facebook del BANPRO, durante el concierto de Olga Tañón en Nicaragua.