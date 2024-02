Denis García Jirón

Febrero 07, 2024 07:00 AM

La última vez que estuve en Nicaragua fue 9 de febrero de 2023 posiblemente el momento más intenso y amenazador de ese día fue en el aeropuerto de Managua cuando fui el único de todos los que estábamos ahí que gritó a la policía que nos estaba vigilando.

¿Por qué era expulsado del país, por qué permitían esto, por qué no permitían que nos despidiéramos al menos de nuestras familias. En ese momento un agente de la DOEP (Dirección de Operaciones Especiales de la Policía) amenazó con golpearme y mandarme directo a máxima seguridad de la prisión si no me subía al avión y también amenazó al personal del departamento de Estado de Estados Unidos.

Dijo que iba a "volar bala a los gringos, que se fueran de la Patria de Sandino", fueron palabras grotesca de un ser que es cómplice de los que tienen secuestrada a Nicaragua. Hoy entiendo que la policía ha jurado lealtad al dictador, no son una policía nacional sino una policía partidaria que le deben su vida a ese ser maligno que es el dictador de Nicaragua.

Creo que el destierro por muy duro que sea me ha enseñado que prefiero estar aquí, en vez de trabajar honradamente para que ladrones y asesinos se aprovechen de mis impuestos, se crean gran cosa por estar en el poder. Una persona en el país, difícilmente come bien en su casa, mientras ellos (el grupo de los Ortega y Murillo) disfrutan de todos sus lujos.

Nicaragua está rota. Los ladrones corruptos viven una vida de lujo a costilla de los trabajadores de Nicaragua.

Esta lucha no ha sido fácil pero aquí estamos y todavía de pie, fuertes y dignos en tierra lejana pero nuestro corazón sigue firme en ver una Nicaragua libre de la corrupción, libre de la injusticia, libre de la dictadura, libre de la ignorancia, de la intolerancia, de la violencia, del miedo que ha sido el arma del dictador.

No vamos a permitir que piensen que hemos olvidado las faltas, el clamor de justicia sigue día a día. Mientras estemos vivos clamaremos por justicia ante Dios y los hombres.