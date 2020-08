Suspensión del PLC en Coalición Nacional es inminente adelanta Miguel Mora

Como "inminente" así calificó Miguel Mora, miembro de la Coalición Nacional, la salida del partido liberal constitucionalista, PLC de esta plataforma de oposición en construcción en Nicaragua.

La litis interna en el partido liberal constitucionalista, PLC, más la carta que envió el presidente designado del partido Miguel Rosales a la OEA donde defiende el bipartidismo, son los dos argumentos que podría alegar esta semana la Alianza Cívica y UNAB en una propuesta en conjunto para suspender al PLC de la Coalición Nacional.

Miguel Mora, miembro de la Coalición Nacional aseguró que tanto la Alianza Cívica como la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB, tendrían que presentar la propuesta de suspensión para resolver este impasse en la Coalición.

"Yo creo que la Alianza cívica y UNAB que son los llamados, son los que invitaron, los que son la punta de lanza de esta coalición, tienen que asumir su responsabilidad de liderazgo, si no se ejerce no hay liderazgo, entonces creo que no podemos seguir en esto, no puede decir la alianza yo me pongo en huelga, y ni la UNAB no conformó nada, eso no soluciona absolutamente nada, eso es nocivo para el pueblo y solo favorece a la dictadura, lo que tienen que hacer es proponer las formas más concretas y más efectivas para salir de este impase y si ellos creen que se tiene que mandar al PLC a una suspension mientras resuelva este problema" dijo Mora con respecto a la salida que se podría dar esta semana.

Mora consideró que la litis interna en el PLC es "muy delicada" y esto llevó a "entregar el futuro de ese partido a la dictadura a través del Consejo supremo electoral, esto hace que el PLC pueda correr la suerte que le pasó al PLI, ALN en su momento"

"El PLC está en un gravísimo problema...la dictadura los tiene en sus manos" manifestó Mora quien recordó que "Arnoldo Alemán y el PLC entró a la Coalición por solicitud expresa y casi rogativa de la Alianza y UNAB".

¿La figura de un PLC liderado por Arnoldo Alemán le hace daño a la Coalición? preguntó Luis Galeano a Mora.

"Le hace un daño enorme, y tal parece no quiere ceder el doctor Alemán, ni los que son más cercanos al control del PLC, pero ya eso pasa a menos, eso ya es el daño menor, ya ni a Alemán le pertenece" analizó Mora quien llegó a la Coalición Nacional por invitación del PRD.

Mora dijo que está de acuerdo con la suspensión del PLC para que resuelvan su litis "se tienen que concentrar en resolver ese problema para ser un activo y no un pasivo en la Coalición Nacional".

PLC FUE PROPOSITIVO Y LUEGO SE VOLVIERON UN OBSTÁCULO

En la entrevista con Luis Galeano de Café Con Voz, Mora manifestó que dentro de las estructuras del PLC hay gente muy valiosa, que dentro de la Coalición "han sido muy propositivos" y reveló que fue el PLC que propuso el "primer borrador de los estatutos, lógicamente reformado, muchas veces por la Alianza, UNAB y nosotros mismos, hasta que se dió el documento final, han sido muy propositivos, no han sido obstáculo" pero la propuesta que hizo el PLC de integrar a gente leal de Arnoldo Alemán entre ellos su esposa María Fernanda.

"Pero eso de Alemán lógicamente, el hecho de querer meter a gente muy cercana a ellos en comisiones ha generado un resquemor de las organizaciones que ya dio un primer stop, él no quiso ceder a otra gente que sí es muy trabajadodra, muy eficiente en el PLC y ahora el PLC con su litis, es que ese es el gran problema, lo imposibilita de hacer el empuje máss adelatne, ¿a quién vas a reconocer, con quién vas a firmar?" cuestionó Mora.