Violeta Granera llora por salida de Alianza Cívica de Coalición Nacional

En una entrevista realizada esta mañana por el canal 10 de televisión al doctor José Pallais y a Violeta Granera ambos integrantes de la Coalición Nacional, lamentaron la decisión que vayan a tomar, si es que la toman, miembros de la Alianza Cívica de retirarse de la Coalición, ya que fue un proyecto impulsado por ellos y la Unidad Nacional Azul y Blanco.

Violeta Granera, con lágrimas en los ojos, reveló que los 7 puntos que presentó como propios Juan Sebastián Chamorro la semana pasada para lograr la unidad, son puntos que ya se habían acordado dentro de la Coalición Nacional.

"Y lo digo públicamente a Juan Sebastián Chamorro y se lo dije a él, cuando vi los 7 puntos si no hubiera pasado nada, si no hubieran todos estos acuerdos, este esfuerzo, esta situación en el país le hubiera dicho pero que excelente esos 7 puntos de Juan Sebastián pero da la casualidad que son 7 puntos que ya están acordados e inclusive en la Alianza y firmados dentro de la Coalición Nacional”.

Granera agregó “no entiendo y lo digo con mucha honestidad porque estoy muy molesta y me van a perdonar que hasta me emociono, a mí me molesta mucho que estemos de espalda a la gente y que en el discurso estemos hablando de la gente, pero en realidad no, si estamos pensando en el país no debería de pasar ni por cerca el pensamiento de no unirnos” reprochó doña Violeta a miembros de la Alianza Cívica.

Don José Pallais, exmiembro de la Alianza Cívica y actual integrante de la Coalición Nacional hizo un llamad a sus excompañeros que reflexionen y reclamó que ni una solicitud de reunión tiene de parte de miembros de la AC.

“Pregunto, se creería que se ponen hacer propuestas mediáticas y que esa propuesta ya la han presentado, en absoluto, un solo contacto una sola llamada, una sola solicitud de reunión para decir tenemos esta preocupación o inquietud, sentémonos, reflexionemos en absoluto, no se ha dado” dijo Pallis.

Doña Violeta Granera manifestó que no todos en la Alianza Cívica apuestan a separarse de la Coalición Nacional.

“Hay sectores dentro de la Alianza que no están de acuerdo con esta decisión, en la que piensa salirse creo que tiene que ver mucho, que hay una cultura política en este país sobre todo de los grupos que han tenido poder que está cimentada en el control y efectivamente en la Coalición Nacional no hay control de nadie, esa es la verdad y eso es lo correcto” expresó Granera.

Además Granera manifestó que el argumento que ha dado públicamente la Alianza Cívica sobre que la Coalicion Nacional se salió de control, es errada, “lamento si alguien en algún momento pensó que íbamos a formar una alianza para controlarla, esa no ha sido la visión de la Unidad Nacional… tenemos que reconocer que todos estamos haciendo esfuerzos para no restar” y agregó que "ha habido un cambio en la actitud de los partitos políticos".

"Nosotros les hemos dicho lo que ha pasado en este país y la responsabilidad que tiene la clase política entera no se olvida, lo vamos a tener presente para que no se vuelva a cometer y ellos han tenido una actitud de mucha sinceridad en aceptar” destacó Granera quien recalcó que la toma de decisiones en la Coalición Nacional no es por mayoría, sino que es por consenso, un consenso que la misma Alianza Cívica demandó y ahora está la intención de salirse de la Coalición.

Además, señalan que uno de los argumentos que a duce la Alianza es porque el PLC esta ahí, sin embargo según Violeta Granera fueron ellos mismo los que invitaron a este partido a conformar la CN.