Juan Sebastián Chamorro dice que unidad de opositores tiene que estar lista a más tardar en marzo

Antes del 07 de mayo tiene que estar lista la plataforma electoral unificada, aseguró el ex director ejecutivo de la Alianza Cívica y posible candidato a la presidencia de la República, Juan Sebástian Chamorro en 100%Entrevista con Lucia Pineda Ubau.

Según Chamorro, propone un acuerdo de cinco puntos básicos para alcanzar la plataforma amplia e incluyente entre las fuerzas opositores que deseen democratizar el país y no ser colaboracionista con el régimen de Daniel Ortega.

“Se debe de encontrar una forma para que estemos juntos y podamos hablar en una mesa todas las fuerzas opositoras que queremos acabar con la dictadura y encontrar una solución a la unificación de las fuerzas democráticas. Un acuerdo de 5 puntos básicos, primero un mecanismo sencillo, ligero, no burocrático para encontrar esa plataforma amplia e incluyente y participativa. Una vez establecido este proceso unitario que no debe pasar de marzo fijar una fecha tope para la decisión de ir o no ir a las elecciones, esta fecha tope no puede ser después del 7 de mayo, porque el 7 de mayo se cumple el período de inicio formal de registro de alianzas electorales”, indicó Chamorro.

Los cinco puntos vinculantes y cruciales para la unidad es decidir si participar o no en las elecciones presidenciales, liberación de presos políticos, derechos y garantías constitucionales y reformas electorales. El activista opositor señaló que este proceso de unificación se puede realizar en paralelo a la selección de candidato o candidata único presidencial y la escogencia de diputados nacionales y departamentales.

“Un mecanismo simple de participación ciudadana que puede ir paralelo, no tiene que ser en mayo, puede ser en abril, paralelo al proceso de unificación, un proceso participativo y sencillo puede ser a través de encuestas, consultas, mini votaciones para el candidato o candidata única representante de esta plataforma electoral unificada, lo mismo para el listado de diputados nacionales y departamentales, un proceso de participación en el que la gente puede efectivamente conocer a los candidatos ¿que proponen? para que la gente se entusiasmé primero, vaya seleccionando a los liderazgo y vayamos metiendo la gente en un ambiente preelectoral para que la población participe en las elecciones”, manifestó.

Respecto al abanico de posibles candidatos presidenciales opositores, Chamorro valoró como positivo las postulaciones porque el régimen Ortega Murillo están condenados a un candidato único, Daniel Ortega.

“La oposición está teniendo un excelente momento desde el mismo instante en el que vemos que posterior a mi anuncio, surgieron toda una serie de postulaciones, me parece excelente, Cristiana es una excelente persona y ser humano y todos los demás ya han demostrado su interés de postularse, hay que valorarlo como algo positivo, algo de gran valor para el movimiento político de la oposición frente a una dictadura que no tiene candidato sólo tiene un señor y una señora decrépitos, decadente, llenos de odio en sus mensajes de exclusión, de represión y aquí tenemos el lujo de tener personas calificadas que amamos Nicaragua”,expresó.

Al mismo tiempo, el activista saludó las aspiraciones de su prima Cristiana Chamorro, pero reiteró que debe competir para la selección de candidato o candidata a través de varios mecanismos como encuestas.

“Tiene que haber en un proceso competitivo, un proceso competitivo en el que todos los candidatos tengamos un chance de darnos a conocer frente a la sociedad nicaragüense, como pensamos, el hecho que seamos familiares no significa que seamos similares en algunos temas y aplica para todos los candidatos, lo que yo he dicho es que una vez pasado este proceso competitivo participativo donde la gente se sienta que escogió a la persona más idónea, todos los que no quedamos en ese grupo, acepten y apoyen al que queda nominado, Nicaragua ganaría muchísimo si hacemos este proceso democrático participativo, para que la gente recuerde y vuelva a vivir lo que es la decencia de la democracia el debate público”, insistió.

Chamorro descartó que las posibles candidaturas sean por “ambición o protagonismo”, por el contrario por amor a Nicaragua frente a una dictadura sangrienta.

“Mucha gente cree que nosotras hacemos esto por protagonismo o por ambición, es una tarea bien difícil asumir la política frente a una dictadura tan cruel como la actual. En mi caso tengo a mi esposa con orden de detención, una multa de casi 10 millones de córdobas, no puedo movilizarme libremente, ni siquiera en el departamento de Managua, he sido objeto de muchos ataques, creo que es positivo que se den todas esas postulaciones y que efectivamente se abra un proceso de selección, es un lujo que la oposición pueda tener opciones esto va a ser más difícil a la dictadura”, dijo el líder opositor.

Finalmente, el opositor descartó participar en un proceso electoral en el que las fuerzas opositoras compitan en tres bandas debido a que sería poner a Nicaragua en “bandeja” frente al régimen.

“Yo no participaría en un proceso que vaya a varias bandas, un proceso que va a confundir al electorado y le va a dar la oportunidad de la dictadura de dividir el voto aunque hayan todas las reformas electorales, estaríamos ayudando a cometer fraude electoral, yo lo he dejado clarísimo que si no hay un proceso unificado donde estén la mayor parte de los opositores yo no participaría (...) sólo si se da la unidad yo participaría en un proceso donde me postularía, pero ir a más de 2 bandas, sería un pecado para Nicaragua, la gente lo castigaría tendríamos una deuda histórica que pagar si así lo hace la oposición, es muy importante el proceso de unificación porque si no lo hacemos le estamos dando herramientas a la dictadura, un riesgo político de esta naturaleza no lo merece el país, no lo merece la democracia soy un creyente que tenemos que ir todos juntos”, reiteró.