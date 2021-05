Blinken insistió en reformas electorales para elecciones transparente en Nicaragua, previo a votación

Blinken pronunció su mensaje en un video, en el que urgió a los países de la región "a hablar con una sola voz" para instar al Gobierno de Nicaragua a llevar a cabo "las reformas electorales necesarias para garantizar unas elecciones libres y justas este noviembre"

Washington, 4 may (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, instó este martes a aunar voces para defender la democracia en Latinoamérica y pedir una reforma electoral en Nicaragua.



El titular de Exteriores hizo esta petición durante su intervención en la 51ª conferencia anual de Americas Society/Council of the Americas, donde han participado la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, entre otros.

A diferencia del resto de discursos que fueron en directo, Blinken pronunció su mensaje en un video, en el que urgió a los países de la región "a hablar con una sola voz" para instar al Gobierno de Nicaragua a llevar a cabo "las reformas electorales necesarias para garantizar unas elecciones libres y justas este noviembre".



También animó al Ejecutivo de Haití a organizar comicios justos y libres para finales de este año y dedicó buena parte de su discurso a Venezuela.



A ese respecto, solicitó "condenar a aquellos que han pisoteado los derechos democráticos y humanos" en el país latinoamericano.



Blinken afirmó que el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha "reprimido de forma sistemática" los derechos de los ciudadanos.

"Sus abusos, la corrupción, la mala gestión... han alimentado la crisis humanitaria (en Venezuela) dejando a millones sin nada que comer o sin acceso a asistencia médica que salva vidas, y desplazando a millones", enumeró Blinken.



El jefe de la diplomacia de EE.UU. aseguró que su Gobierno seguirá trabajando con los aliados en la región para "aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano y ejercer presión sobre el régimen".



Blinken explicó que "revitalizar" el apoyo de EE.UU. a la democracia es una de las tres prioridades de la Administración de Joe Biden en la región, junto con la lucha frente a la pandemia en el continente y la creación de oportunidades a través de una mejora de las condiciones económicas.

