Secretarios políticos, alcaldes y jefes de policía son las figuras del poder en municipios de Nicaragua

Algunos funcionarios públicos no ejercen ningún tipo de poder, son percibidos como “figuras decorativas” por la población

Los secretarios políticos, alcaldes y jefes de policía son las tres figuras que ejercen el poder en los diferentes departamentos y municipios de Nicaragua, arroja el análisis de “Poder Local” realizado por Urnas Abiertas, a un mes de las elecciones municipales en el país.

La población que participó en el estudio identificó a tres actores de poder del Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN, a través de los cuales los regímenes autoritarios consolidaron el poder.

Entre estos los secretarios políticos, alcaldes y jefes de policía. Mientras que los vicealcaldes y líderes comunitarios lo ejercen en menor medida siendo percibidos como figuras decorativas.

De igual forma, los consultados señalaron a los funcionarios públicos, diputados o políticos nacionales y empresas que tienen vínculos colusorios con el régimen, como sujetos que tienen algún tipo de poder o influencia.

En el caso de los tres primeros fueron los peor evaluados por la arbitrariedad con la que ejecutan su rol, debido a su naturaleza política, represiva y antidemocrática en contra de la mayor parte de la población que no es afín al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Por departamentos, Matagalpa, Granada y Estelí, fueron los peor evaluados porque sus pobladores consideran que ejercen el poder de forma arbitraria por la represión contra las voces disidentes.

Entre los departamentos mejor evaluados en cuanto a la toma de decisiones y el ejercicio de poder fueron Jinotega, Boaco y Nueva Segovia, debido a que se encontraban las principales alcaldías opositoras (Camoapa, Santa María de Pantasma, San Sebastián de Yalí, El Cuá y Murra).

El informe elaborado por Urnas Abiertas recoge una lista de 12 patrones que marcan la ruta en cómo el FSLN domina los gobiernos municipales.

“El poder real es ejercido principalmente por los secretarios políticos del FSLN, en algunas ocasiones son los mismos alcaldes, en otras esta figura ostenta más poder que las autoridades municipales”, revela el estudio.

Respecto a los alcaldes y vicealcaldes el informe revela que algunos de ellos son “figuras decorativas”, es decir no ejercen su autoridad tal como establece la norma.

También destacan que algunos funcionarios no cuentan con la aceptación de la ciudadanía “Existen autoridades municipales que no ejercen de ninguna forma su poder porque han sido designadas de manera simbólica, en muchas ocasiones se debe al hecho de que algunos ex funcionarios municipales de filiación sandinista tienen poca aceptación ciudadana y necesitan de esas figuras decorativas para aparentar democracia”, cita el patrón 9.

En el caso de los jefes policiales, señalan que estas jefaturas han concentrado mayor poder en los últimos años “han recibido y concentrado mayor poder en sus localidades como premio por la represión ejercida contra la población opositora a partir de 2018”.

Otro de los patrones está relacionado al no relevo generacional dentro del FSLN. “Los actores que concentran el poder local en su mayoría tienen mucho tiempo en sus cargos, una señal más de que tanto a nivel particular en los gobiernos locales, como a nivel general en el partido, no existe el relevo generacional y el caudillismo está totalmente instalado”.