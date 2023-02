Influyente senador de EE.UU.:"La lucha por los DDHH en Nicaragua debe seguir"

8:40 a.m.

El Gobierno de Nicaragua excarceló a 222 presos políticos y posteriormente los expulsó en un avión rumbo a Estados Unidos

El demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, aplaudió este jueves la liberación y expulsión de Nicaragua de más de 200 presos políticos nicaragüenses, pero subrayó que el trabajo por defender la democracia en ese país "no ha terminado".



"Aplaudo el logro humanitario histórico de la Administración de Biden al conseguir la liberación de los más de 200 presos políticos y les doy la bienvenida a Estados Unidos. Sin embargo, nuestro trabajo para defender la democracia y salvaguardar los derechos humanos en Nicaragua y todo el hemisferio no ha terminado", subrayó.



Su declaración, enviada a la prensa, recalcó que "la comunidad internacional no debe cesar en sus esfuerzos para presionar a la brutal dictadura Ortega-Murillo para que restablezca la gobernanza democrática y exija el fin de su campaña de violencia y represión".



El Gobierno de Nicaragua excarceló este jueves a 222 presos políticos y posteriormente los expulsó en un avión rumbo a Estados Unidos, en un nuevo capítulo de la crisis política y social que enfrenta ese país centroamericano desde 2018.





"Durante dos años, cientos de líderes políticos nicaragüenses, activistas por la democracia y defensores de los derechos humanos han languidecido en los calabozos de Daniel Ortega por el simple hecho de hablar con la verdad ante el poder y ejercer sus libertades fundamentales", recordó Menéndez.

El influyente senador demócrata se congratuló de que esa situación ya haya finalizado: "Sometidos a condiciones inhumanas, como falta de acceso a atención médica adecuada, aislamiento prolongado, desnutrición y contacto mínimo con el mundo exterior, sus injustas detenciones han terminado hoy", concluyó.