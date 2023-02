Jaime Bayly: Daniel Ortega es un alacrán y su esposa una tarántula”

9:31 a.m.

El analista político internacional reaccionó a la expulsión de los excarcelados políticos de Nicaragua: “Ortega y la maléfica bruja de su esposa, Rosario Murillo, han resultado mucho peores que Somoza”

Jaime Bayly es un escritor y comentarista político peruano radicado en Miami, quien dio la bienvenida a Estados Unidos a los 222 excarcelados políticos de Nicaragua que estuvieron detenidos desde el 2019, pero cuestionó su destierro por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Ortega no es la patria y quien disiente o discrepa de Ortega no es un traidor. Es un patriota. Es un demócrata. Son absolutamente todos los 222 desterrados nicaragüenses. Todos ellos han demostrado amor a la patria, amor a la libertad, amor a la democracia; nada de eso se puede decir de Ortega”, expresa Bayly desde su programa homónimo.

Este 9 de febrero en cadena internacional, Daniel Ortega, sospechosamente brindó detalles de la expulsión de los 222 nicaragüenses en horas de la mañana del mismo día y evitó eufemismos contra Estados Unidos.

Además, responsabilizó a Rosario Murillo de ser la mente maestra detrás del destierro de los 222 y anunció que próximamente se modificará la Constitución para otorgarle el nombramiento de “copresidenta”.

“Ortega y la maléfica bruja de su esposa, Rosario Murillo, han resultado mucho peores que Somoza y odian a la Iglesia Católica por eso no han liberado al obispo Rolando Álvarez, lo dejaron preso, es un preso político más”, expresó Jaime Bayly.

Según Daniel Ortega, el listado original era de 228 presos políticos candidatos al destierro, sin embargo, fue sometida a revisión por Estados Unidos y esta nación rechazó a cuatro prisioneros, quedando el listado en 224; aclaró que monseñor Rolando Álvarez no fue excluido, él ocupaba la posición número 92, pero declinó de subirse al avión.

"Las autoridades americanas no permitían montarlo a la fuerza al avión, si fuera una deportación no hay problema, porque el Estado nicaragüense, sencillamente al que no quiere montarse en el avión se le monta en el avión, se le ponen las esposas y va donde tiene que llegar", afirma Ortega.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, elogió la decisión de Ortega y dejó abierto el camino al diálogo, a lo que Bayly reaccionó. “Ortega tiene que liberar a todos los presos políticos y siguen siendo un dictador despreciable, hay que combatirlo no apañarlo”.

Jaime Bayly cuestionó que a los liberados ni les preguntaron dónde querían ir. “Los llevó en un avión como ganado de carga y los mandó a Washington”, dice.

A los 222 excarcelados políticos y enviados a Estados Unidos, les fue despojada su nacionalidad nicaragüense por ser considerados “traidores a la patria” y Ortega legitimó esta acción en una sesión exprés realizada por la Asamblea Nacional después de expulsarlos del país.

“Ortega es un alacrán y su mujer es una tarántula, hay que desconfiar de ellos, son ponzoñosos”, concluye Jaime Bayly.