Destierro de presos políticos es ilegal porque no fueron juzgados bajo la Ley 1055

Félix Maradiaga explicó por qué la ley empleada para despojar de la nacionalidad nicaragüense no es válida en el caso de los 222 presos políticos desterrados. Él y Juan Sebastián Chamorro ratifican compromiso para luchar por la justicia y los derechos humanos en Nicaragua

Los expresos políticos nicaragüenses y ahora apátridas Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, participaron en una conferencia virtual en la que reiteraron su agradecimiento a quienes les han apoyado, asimismo, ratificaron su compromiso para seguir luchando por la libertad de Nicaragua y Maradiaga explicó por qué haberlos despojado de la nacionalidad no es legal.

Tanto Maradiaga como Chamorro indicaron que fueron juzgados en condiciones nunca antes vistas en Nicaragua, ni siquiera bajo el régimen del propio Daniel Ortega.

“El régimen de Ortega se ha caracterizado por la arbitrariedad, el hecho es que los juicios fueron llevados dentro de las mismas instalaciones de Auxilio Judicial, en ningún momento se nos permitió acceso a los juzgados, ninguna de las personas que estaban secuestradas en Auxilio Judicial, conocido como El Chipote, se nos permitió tener ningún tipo de asesoría legal”, expresó Félix Maradiaga en una conferencia de prensa.

Asimismo, con respecto a la forma en que fueron desterrados, señaló “la forma en que fuimos expatriados es una situación que solamente la podría describir como orwelliana, es decir, fuimos tomados en medio de la noche y llevados a lo que nosotros suponíamos en ese momento podría ser otro centro de detención y ya cuando los buses se acercaba al aeropuerto Internacional de Managua, supusimos que veníamos para algún país”.

Maradiaga señaló que se enteraron que iban a Estados Unidos “cuando estábamos frente a la autopista y se nos entregó un documento que en una línea decía, escrito a mano, Estados Unidos y nosotros aceptamos por escrito con una firma de que salíamos del país voluntariamente”.

Inconsistencia legal

Prosiguió señalando que horas después se enteraron de que les habían quitado la nacionalidad.

“Nos enteramos, ya muchas horas después de esta arbitrariedad de destierro, de quitarnos la nacionalidad, aunque no tiene ningún sentido, ni siquiera dentro del mismo régimen jurídico arbitrario, porque leyendo esta mañana la supuesta ley, y digo supuesta porque no tiene técnicamente siquiera los elementos fundamentales, que despojan de nacionalidad a todas las personas que fue fueron juzgadas por la Ley 1055 y ninguno de los que estábamos ahí fuimos juzgados por la Ley 1055, qué es una ley de carácter civil y no de carácter penal”, explicó.

Luego señaló que ni siquiera esa misma ley tendría aplicación práctica “para quienes fuimos juzgados de conformidad al código penal, en un juicio que insisto no tenía ningún sentido, no tiene ningún sentido y jamás lo tendrá, así que en eso coincido con Juan Sebastián Chamorro de que seguimos siendo nicaragüenses, tantos lo que estábamos en El Chipote como los que estaban en otras instalaciones y pasamos por este proceso de secuestro”.

Por su parte , Juan Sebastián Chamorro agradeció a la administración Biden por haber hecho posible este viaje inédito en la historia de Nicaragua y probablemente de Latinoamérica, “creo que esto ha ocurrido precisamente por el trabajo conjunto a nivel internacional, también por el gobierno de España que ha sido un gran aliado en la lucha por la democracia y por la justicia”.

Además, agradeció que España les ofreciera la ciudadanía a todos los desterrados y dijo que es una oferta generosa y que seguramente será tomada por muchos.

Félix Maradiaga dice que está en un tiempo de reflexión y asegura que es hora de evaluar el costo familiar qué implica tomar la defensoría de derechos humanos “es una exposición política frente a una dictadura, pero, obviamente, cómo lo he dicho, nosotros como familia tenemos un compromiso con Nicaragua y con la libertad y la justicia”.

Finalmente, Chamorro indicó que “el hecho de haber sido víctima de la injusticia, por que no cometimos ningún delito, solo pudimos salir más que comprometidos a luchar para que haya un cambio y que este cambio se dé hacia la institucionalidad dentro de los derechos humanos y de las libertades públicas”.