La presa política desterrada Dora María Téllez asegura que el pueblo doblegó a la dictadura con la presión internacional y las oraciones, asimismo, dijo que el INSS debe pensiones a los presos políticos jubilados

La ex presa política Dora María Téllez, quien se encuentra desterrada en Estados Unidos, dijo a 100% Noticias que la “liberación” de los presos políticos es una victoria del pueblo y la solidaridad internacional sobre Daniel Ortega y Rosario Murillo. Asimismo, señala que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), tendrá que pagar las pensiones que no le han dado a quienes estaban presos por el régimen.

“En esa lucha de resistencia, resistimos más nosotros, el pueblo de Nicaragua, y la solidaridad internacional. Él no resistió, resistimos más nosotros, resistió más la solidaridad internacional, él creía que la solidaridad internacional se iba a olvidar de quienes estábamos prisioneros políticos, pero no sucedió así, todo el mundo dijo libera a los presos políticos. No pudo resistir más que nosotros y hemos resistido desde el 2018 en que comenzó el levantamiento civil por la democracia y la libertad Nicaragua”, señaló la exguerrillera.

Asimismo, ratificó que estuvo recluida en un pabellón de varones, confinada y en aislamiento, solo le permitían hablar con los custodios que atendían esa área. Estuvo en huelga de hambre desde el 29 de agosto hasta el 21 de septiembre, “demandando el cese del aislamiento, no solamente el mío, sino el de las otras tres mujeres, Tamara Dávila, Ana Margarita Vijil y Suyén Barahona".

Agrega "También demandando firmar un poder para yo cobrar mi pensión, porque no me han permitido cobrar mi pensión como jubilada y ahora me doy cuenta de que hay exprisioneros jubilados que les están cortando también el cobro de sus pensiones”.

Téllez asegura que eso no le preocupa, porque lo ve como una cuenta de ahorro, “el Instituto de Seguridad Social va a tener que pagarnos cada centavo de lo que hemos dejado de percibir, porque eso no es ningún regalo, nosotros trabajamos y aportamos a la Seguridad Social para tener derecho a nuestra pensión. Así es que van a tener que pagar hoy, mañana o pasado mañana”.

Téllez afirma que Ortega no ha podido resolver la crisis porque es cada vez más profunda y que “está peor la situación de los nicaragüenses y se dan cuenta cada vez que van al mercado, cuándo salen a la calle, cuándo van al trabajo, ni los funcionarios públicos soportan ya al régimen tiránico de los Ortega Murillo”.

Ana Margarita Vigil está feliz de ver a su mamá

La también desterrada Ana Margarita Vijil dijo que está feliz de ver a “amigos y amigas que estaban presos y pasaron más años que yo, feliz porque pude ver a mi mamá sonreír, feliz porque sé que esta es una victoria del pueblo nicaragüense y a la vez también triste por los que no están aquí”.

Visiblemente emocionada y al borde del llanto, dijo que los fallecidos Hugo Torres Jiménez y Eddy Montes también debieron haber estado con ellos, por lo que tiene sentimientos encontrados, pero está segura “de que Dios y ellos también nos están ayudando, nos están haciendo barra, nos están diciendo sí se puede”.

Asimismo, compartió que esta liberación la interpreta como una victoria, como solidaridad de los pueblos del mundo y de manera particular del gobierno y del pueblo de Estados Unidos "han mostrado un acto sin precedentes, al aceptar más de 200 personas que no son de su nacionalidad, eso implica nivel de esperanza y solidaridad y saber que no estamos solos, que cada una de los nicaragüenses que tuvo que salir de ese país por vereda, por cañada, porque su vida corría peligro, porque podía caer preso, sepan que no están solos, que hay otro gobierno y otra gente de otras nacionalidades que siente la causa nicaragüense como propia".

“Nos da mucha esperanza, mucha fe de que es posible la victoria de construir una sociedad linda con oportunidades”, enfatizó.

Doña Martha Ubilla fue sacada en chinelas

La ex prisionera y madre de un ex reo político Martha Ubilla, quien fue una de las últimas encarceladas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo dijo al pueblo nicaragüense “que sigan luchando por esa gran liberación, porque Nicaragua va a ser libre, Nicaragua no tiene dueño”.

Asimismo, dijo que el régimen los trató como delincuentes, “nos montaron en un avión diciendo ahora que nosotros pedimos venirnos, cuando nos llevaron a entregar, a volar nos como un perro. Eso no se hace, yo soy nicaragüense y se deporta a la gente que no es de nuestro país y a mí me deportaron junto 221 personas”.

Doña Martha Ubilla, cuyos dos hijos fueron presos políticos también dijo que así humilde como la ven, ella siempre dice la verdad y enfatizó en que “vamos a seguir luchando por la liberación de los que quedaron allá, como monedas de cambio”.