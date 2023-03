Informe de expertos ONU preocupa a dictadura de Daniel Ortega, se les acaba tiempo y opciones

Defensores de Derechos Humanos y analistas políticos señalan que el informe del grupo de expertos de Naciones Unidas es una oportunidad para que familiares de las víctimas alcancen justicia

Arturo McFields Yescas, exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), reaccionó al informe del grupo de expertos de las Naciones Unidas, quienes concluyeron que Daniel Ortega y Rosario Murillo son responsables de crímenes de lesa humanidad contra manifestantes en el año 2018 y que se ordenaron “ejecuciones extrajudiciales”.

“Ahorita a la dictadura se le está acabando el tiempo y se le están acabando también las opciones y eso hay que tenerlo muy claro”, dijo Arturo McFields en declaraciones a 100% NOTICIAS.

El ex diplomático, a quien el régimen despojó de la nacionalidad, también dijo que el informe de expertos de la ONU, viene a ser otro “golpe demoledor” para Ortega y Murillo.

“Creemos que este informe es un golpe demoledor, contundente y preciso en contra de la dictadura. Es un informe único en su categoría, pero sobre todo en sus resultados. Claramente se está hablando de crímenes de lesa humanidad”, agregó el exembajador de Nicaragua ante la OEA.

En la última semana, el régimen de Ortega ha recibido dos golpes a nivel internacional que podrían debilitarlo aún más, por lo que McFiels no descarta que traigan consecuencias económicas para la dictadura nicaragüense.

“Esta ha sido una semana horrible para el régimen porque ha recibido tres golpes, el informe de hoy, la presión que hay en Washington en contra de Dante Mossi, el financista de la dictadura, eso es algo muy importante, por primera vez se sienta en el banquillo Dante Mossi y el otro golpe es el tema del acuerdo comercial de la Unión Europea que finalmente se están tomando acciones serias contra la dictadura y quitarle todos los privilegios comerciales que tienen con la Unión Europea”, señaló.

“Tres temas que tienen un impacto jurídico económico en contra del régimen y esta es una presión muy fuerte y que va a tener resultados”, puntualizó.

Advierte de posible represión

Arturo McFields, quien en el año 2022 se encargó de denunciar al régimen de Daniel Ortega en una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, advirtió de posible represión gubernamental.

“Este informe no solo preocupa y ocupa a la dictadura, es decir, ahorita en El Carmen (residencia de la pareja dictatorial) deben de estar en una reunión en la que están analizando las nuevas acciones a tomar, por lo general uno debe de pensar que van a tomar acciones inteligentes, pero por lo general reaccionan con dos mecanismos, con más violencia o un silencio sepulcral”, detalló.

Actualmente, Daniel Ortega y Rosario Murillo utilizan las instituciones de justicia como órganos represivos en contra de los opositores y organizaciones de la sociedad civil.

Precedente jurídico importante

Por su parte, Alexa Zamora, opositora al régimen sandinista, reaccionó al informe y dijo que los familiares de las víctimas de la represión paraestatal del año 2018, tienen una oportunidad valiosa para alcanzar justicia.

“Esto sienta un precedente jurídico sumamente importante para cualquier proceso de reparación, justicia y no repetición conforme a las víctimas afectadas”, dijo Zamora, quien ha sido activista cívica y a quien también Ortega despojó de la nacionalidad el pasado mes de febrero.

“Esto es una herramienta super importante para aquellas personas que están en proceso de búsqueda de justicia”, afirmó.

Por su parte, Haydee Castillo, defensora de Derechos Humanos, dijo que “los expertos han sido claros en decir que el régimen nunca respondió ni ha respondido a sus solicitudes. Lo que sabemos hasta ahora es que están en total desacato al marco jurídico internacional de los derechos humanos suscrito por el Estado de Nicaragua y ante la declaración universal de los derechos humanos”.

Haydee Castillo además explicó que la ONU también debería de investigar los desplazamientos forzosos de los nicaragüenses.

“Lo que demandamos es una ampliación del mandato a este Grupo de Expertos para continuar profundizando en casos que aún por el corto tiempo no han podido hacerlo y que al mismo tiempo pedimos que no solo se amplíe el período, sino las temáticas a investigar. Por ejemplo, yo he planteado que es de interés particular que también se investigue el desplazamiento forzoso como crimen de lesa humanidad tal y como lo describe el tratado de Roma”, refirió.

Proceso largo

Eliseo Núñez, exdiputado y analista político, dijo que aunque el informe señala a Daniel Ortega y Rosario Murillo como responsables de cometer crímenes de lesa humanidad, ve poco probable que enfrenten la justicia internacional.

“Este es el primer paso para iniciar un proceso bastante largo que se hace en cortes internacionales. Las probabilidades de que Ortega y Murillo enfrente esto, son relativamente baja, pero todos los que están debajo de la edad de ellos y que actualmente están operando esta violación sistemática”, dijo Eliseo Núñez.

El analista político dijo que aunque Ortega y Murillo probablemente no enfrenten la justicia por su avanzada edad, los operarios podrían enfrentar el proceso internacional.

“La relación sistemática implica responsabilidades penales a mucha más gente que no solo son la cabeza del Estado, porque hay un montón de ejecutores que los van a perseguir estos delitos que son imprescriptibles hasta el final de sus días”, advirtió.